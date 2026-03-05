Projektledare för driftsättning av Nytt digitalt manöversystem
2026-03-05
Vi söker en Projektledare för driftsättning av Nytt digitalt manöversystem till en av våra kunder.
Rollen innebär
Projektledare med signalförståelse till sektion tunnelbana.
Manöversystemet är en central del av ett trafikstyrningssystem. Via manöversystemet övervakas trafiken och systemet begär väg för tågen medan andra delar av trafikstyrningssystemet har till uppgift att garantera säker väg för tåget. Dagens trafikstyrningssystem på röd och blå linje kommer från US&S och är reläbaserat.
Just nu pågår bla ett projekt inom sektion tunnelbana som har till uppgift att utveckla, installera och driftsätta ett Nytt digitaliserat manöversystem på röd och blå linje. Detta projekts uppdrag är att driftsätta på befintlig blå bana.
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger just nu utbyggnadssträckor på blå linjen, Barkarby - Akalla och Nacka - Söderort.
Det nya digitala manöversystemet ska driftsättas även på utbyggnadssträckorna på blå linje.
Beskrivning av uppdraget
Förståelse för trafikstyrningssystemets uppbyggnad är nödvändig för att klara uppdraget men det är också viktigt att inneha hög kunskapsnivå inom:
• Projektledning
• Samarbete mellan olika parter
• Kommunikation
• Säkerhet vid trafikstyrning
• Offentlig upphandling
Ansvarsområde för uppdraget
• Nära samarbete med andra projekt hos kunden och inom förvaltningen för utbyggd tunnelbana
• Rapportera och informera intressenter om status, risker och hinder
• Planera/driva/koordinera projektaktiviteter mellan olika projekt
• Leda projektmöten
• Kontakter med leverantör av nytt manöversystem för utbyggnadssträckorna
• Kontakt med Transportstyrelsen vid behov av godkännande av manöversystem för utbyggnadssträckorna
• Planering av driftsättning av nytt manöversystem på utbyggnadssträckorna
• Följa processer, standard och riktlinjer som finns för denna typ av projekt
Personliga egenskaper
• Är lyhörd för andras idéer och utforskar andras perspektiv för att lösa uppgifter
• Delar med mig av mina åsikter och erfarenheter för att bidra till värdefulla perspektiv
• Tar ansvar för min egen utveckling genom att lära av erfarenheter, våga testa nytt, utmana min komfortgräns
• Tydlig i mina prioriteringar och informerar om jag inte kan leverera enligt plan
Krav
• Minst 6 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet av CENELEC och eller säkerhetsarbete vid trafikstyrning
• Minst 2 års erfarenhet av att ha lett projekt av verksamhetsutvecklande karaktär inom spårbunden kollektivtrafik
• Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom signal eller manöversystem
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
