Projektledare för barn- & ungdomsverksamhet på Kulturskolan
2026-03-19
Kulturskolan i Kungsbacka söker två konstnärliga projektledare/workshopledare för att genomföra sommarkulturskola och demokratiprojekt på grundskola i kommunen.
Rollen som projektledare hos oss
Som projektledare hos oss kommer du, tillsammans med kollega, ansvara för planering, genomförande och utvärdering av två projekt: Sommarkulturskola och ett demokratiprojekt på högstadieskola.
Du leder workshops inom ditt konstnärliga område och ansvarar för planering och samordning av aktiviteter tillsammans med kollegor, samarbetspartners och feriearbetare. Arbetet sker i samverkan med bland annat Ung i Kungsbacka, biblioteken, Kungsbacka konsthall och skolor.
Om projekten du arbetar med
Sommarkulturskola
Under sommarlovet genomförs daglägerveckor med olika kreativa teman för barn och unga i åldrarna 7-16 år. Här leder du tillsammans med din kollega workshops, planerar och genomför aktiviteter samt ansvarar för att skapa en inspirerande och trygg verksamhet.
Demokratiprojekt på högstadium
Under höstterminen driver du tillsammans med din kollega ett projekt i nära samarbete med elever och skolpersonal. Arbetet sker under skoltid tillsammans med ämneslärare och syftar till att stärka ungas
kreativitet och delaktighet. Publiceringsdatum2026-03-19Profil
Vi söker dig som tycker om att samarbeta med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete. Som person är du nyfiken, orädd och påhittig. För dig är det viktig att vara lyhörd och följsam i mötet med andra och du har lätt att skapa nya kontakter och goda relationer. Du ser leken och kreativitet som en självklar del av det pedagogiska arbetet och har förmåga att reflektera över din egen insats. Du är ansvarstagande och drivande, samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker dig som tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- eftergymnasial utbildning inom konstnärligt område och/eller pedagogik
- erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga
- erfarenhet av att planera och genomföra kreativa workshops, undervisning eller aktiviteter
- kompetens inom minst ett av följande konstnärliga uttryck: konst, konsthantverk, cirkus eller teater
- B-körkort
Det är meriterande med:
erfarenhet av projektledning
erfarenhet av att arbetsleda personal
erfarenhet från kulturpedagogisk verksamhet
erfarenhet av lovverksamhet eller lägerverksamhet för barn och unga
erfarenhet av demokratiprojekt med unga
Läs gärna mer om oss
Kulturskolan i Kungsbacka är en frivillig och avgiftsbelagd verksamhet för barn och unga 5-20 år. Här får cirka 2 000 elever möjlighet att utvecklas inom musik, dans, konst, film och teater tillsammans med våra drygt 55 medarbetare.
Vår vision är att locka och erbjuda plats för alla barn och unga. Detta innebär att komplettera kärnverksamheten med öppen och lättillgänglig verksamhet på barn och ungas fria tid. Genom en mångfald av uttryckssätt genomsyras verksamheten av nyfikenhet, lust, lekfullhet och lärande. https://kungsbacka.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolan?mark=kulturskolan
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två projektanställningar på heltid med start 1 juni 2026 och som sträcker sig till 31 december 2026.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med engagerade kollegor och arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och tänker nytt.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 31 mars.
Intervjuer planeras att genomföras 7-9 april.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/177".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
Kontakt
Malin Lönegren-Mikulic 0300-834181
9806620