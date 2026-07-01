Projektledare för aktivitetskravet till Arbetsmarknad och vuxenutbildning
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2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad!Beskrivning
Införandet av aktivitetskravet innebär ett viktigt steg för att fler göteborgare ska få stöd att komma ut i arbete eller studier och stärka sina möjligheter till egen försörjning. Arbetsmarknad och vuxenutbildning har en central roll i detta utvecklingsarbete och söker nu en erfaren projektledare som vill leda samt samordna implementeringen av aktivitetskravet och bidra till att skapa hållbara arbetssätt i nära samverkan med andra förvaltningar i Göteborgs Stad samt andra aktörer.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda, samordna och driva implementeringen av aktivitetskravet inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning i enlighet med stadens processer och förvaltningens uppdrag. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och representanter från berörda förvaltningar, framför allt socialtjänsten, för att utveckla gemensamma arbetssätt och processer samt säkerställa en likvärdig tillämpning. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och samverkan med externa aktörer för att identifiera och utveckla deras möjliga bidrag till genomförandet av aktivitetskravet.
Du ansvarar för kommunikationsinsatser kopplade till implementeringen i nära samarbete med relevanta funktioner och verkar för att berörda målgrupper får tydlig, relevant och tillgänglig information. Vidare analyserar du lagstiftning och nationella reformer som påverkar verksamheten samt bedömer deras konsekvenser för förvaltningens arbetssätt, processer och strategiska inriktning.
Rollen omfattar även deltagande i utvecklingen av närliggande processer, såsom arbetsmarknadsinsatser, för att säkerställa en samordnad och effektiv implementering. Du följer upp genomförandet, identifierar utvecklingsområden och bidrar till att etablera långsiktiga och hållbara arbetssätt inom verksamheten.
Tjänsten är en projektanställning på ett år med chans till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom exempelvis samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, beteendevetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. För rollen krävs flera års erfarenhet av förändringsledning samt erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsverksamhet. Du ska även tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation. Vidare har du god kunskap om socialtjänstens uppdrag och förutsättningar. Rollen ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerad projektledning och implementeringsarbete inom offentlig sektor.
Som person är du driven och tar ansvar, omsätter idéer i handling och arbetar målmedvetet för att nå resultat, både självständigt och tillsammans med andra. Du är förändringsorienterad och ser möjligheter till utveckling och förbättring. Genom ett pedagogiskt arbetssätt skapar du förståelse för förändringar och hanterar olika perspektiv och synpunkter på ett konstruktivt sätt.
Då arbetet innefattar samverkan med såväl interna som externa aktörer behöver du vara samarbetsinriktad och ha en förmåga att bygga förtroendefulla relationer genom att lyssna, visa respekt och skapa delaktighet. Du bidrar aktivt till gemensamma mål och arbetar för att uppdraget ska genomföras på bästa möjliga sätt. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstå hur det egna arbetet påverkar och påverkas av andra delar av organisationen och samverkar över organisatoriska gränser för att skapa värde.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 34. På grund av semestertider kan svar på frågor om tjänsten dröja till och med vecka 31 om du kontaktar oss via mejl.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
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Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Lisa Sandqvist, Akademikerförbundet SSR lisa.sandqvist@arbvux.goteborg.se Jobbnummer
9987887