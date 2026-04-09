Projektledare, fokus strategisk kompetensutveckling/försörjning i industrin
2026-04-09
Techtank söker nu en projektledare som vill bidra till att utveckla företagens förmåga att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.
Om Techtank
Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vi arbetar med insatser inom Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & Innovation, Affärsutveckling & Tillväxt.
Techtank ingår i IUC Sverige, vars mål är att bidra till en stark svensk industri. Läs mer på www.techtank.se.
Om projektet Säkra industrins kompetens - att attrahera, utveckla och behålla medarbetare
Industriföretag i Blekinge står inför stora förändringar: generationsväxling, kompetensbrist, digitalisering och ökade krav på attraktivitet som arbetsgivare. I detta ESF-finansierade projekt ska vi stärka företagens förmåga att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens - långsiktigt och strategiskt.
Projektet bygger på den vilja och drivkraft som finns hos industriföretagen i Blekinge att utvecklas och ligga i framkant. Många företag har redan en stor kompetensbas och ett engagemang i sina organisationer. Samtidigt finns en tydlig ambition att bli ännu bättre på att:
synliggöra och ta tillvara den kompetens som redan finns
arbeta mer strukturerat med utveckling och lärande
matcha kompetens och behov på ett mer långsiktigt och hållbart sätt
utveckla sitt employer branding-arbete för att tydligare lyfta fram företagets styrkor och värderingar
öka förmågan att attrahera, rekrytera och behålla talanger
få möjlighet att påverka dessa frågor på en regional nivå
Tillsammans med företagen utvecklar vi arbetssätt som stärker deras förmåga att arbeta strategiskt med kompetens. Nu söker vi projektledaren som håller ihop helheten.
Projektet ägs av Techtank och genomförs i nära samverkan med företag, Region Blekinge och arbetsmarknadens parter. Totalt omfattar projektet cirka 200 deltagare, ett längre HR-program, ledarskapsinsatser, medarbetarinspiration och stark regional samverkan. Projektet och dess insatser riktar sig till små och medelstora industriföretag i Blekinge.
Om rollen
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Du leder, samordnar och följer upp - men framför allt skapar du förutsättningar för att projektet ska göra verklig skillnad i företagen.
Rollen innebär att du agerar som projektets ansikte utåt i olika sammanhang, samtidigt som du arbetar nära människor och skapar långsiktiga, förtroendefulla relationer med företag och samarbetspartners.
Det är viktigt med transparens mellan projektet och Techtanks övriga verksamhet för att säkerställa ett sammanhållet arbetssätt, men framför allt för att resultat och lärande ska kunna tas vidare i Techtanks fortsatta arbete. Det innebär att du i din roll också kommer att medverka i andra insatser och aktiviteter inom Techtanks regi, exempelvis nätverk och gemensamma större konferenser.
I rollen som projektledare kommer du bland annat att:
Leda och samordna projektet som helhet - från uppstart till avslut
Säkerställa att aktiviteter genomförs enligt projektansökan, mål och tidplan
Arbeta nära programansvarig, styrgrupp och externa leverantörer
Ha löpande dialog med deltagande företag och samarbetspartners
Ansvara för uppföljning, rapportering och kvalitetssäkring gentemot ESF
Bidra till lärande, utveckling och justering under projektets gång
Säkerställa att transparens finns mellan projektet och övrig verksamhet
I rollen skapar du samsyn genom att balansera olika viljor och perspektiv och föra samman intressen mot ett gemensamt mål.
Du arbetar i nära samverkan med företagens HR, ledning och medarbetare och bidrar till att skapa förutsättningar för arbetsplatser där fler vill stanna och utvecklas.
Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom ett för rollen relevant område, exempelvis personalvetenskap (HR), organisationsutveckling, projektledning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har en bakgrund inom exempelvis projektledning, organisationsutveckling, HR, kompetensförsörjning, regional utveckling eller näringslivsfrågor. Du har erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och av att driva och samordna utvecklingsprocesser - från behovsanalys till genomförande och uppföljning. Vidare har du en grundläggande förståelse för ledarskap, förändringsledning, employer branding och lärande i organisationer, samt för frågor som rör jämställdhet, tillgänglighet och inkludering.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har stort intresse och förståelse för industrins utmaningar och möjligheter med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Är van vid att jobba strukturerat
Trivs bra i dialog och samverkan
Har lätt för att skapa förtroende - hos företag, partners och kollegor
Förstår hur förändring sker i organisationer
Är tydlig, lyhörd och prestigelös
Gillar att hålla ihop många trådar - utan att tappa riktningen
Är pedagogisk, van att stödja andra i lärande och utveckling samt har lätt för att kommunicera detta
Du har god förmåga att kommunicera både i tal och skrift på svenska och engelska. Du är van vid att skriva och bearbeta olika typer av dokument, t ex rapporter, redovisningar, och är bekväm med att hålla föredrag & presentationer.
Du har goda kunskaper i Office-paketet.
Körkort och tillgång till egen bil krävs eftersom resor förekommer i tjänsten.
Tjänsten utgår från Techtanks kontor i Olofström. Utöver det förläggs arbetet i Blekinge, där mest nytta för verksamheten görs.
Techtank Aktiebolag (svb).
Projektanställning 100%. Projektet pågår till 2028-05-31.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-04-29.
Ansökan i form av personligt brev och CV skickas per e-post till: rekrytering@techtank.se
Ange referens Projektledare Attrahera, utveckla och behålla i din ansökan.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten:
Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, Techtank
Tel 0454-57 27 43, e-post ingela.hakansson@techtank.se
Frågor om rekryteringen:
Camilla Jönsson, Oleria, extern HR-part
Tel 0708-338383, e-post camilla@oleria.se
E-post: rekrytering@techtank.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare Attrahera".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559179-5439), https://techtank.se/
293 38 OLOFSTRÖM
VD & Klusterledare, Techtank
Ingela Håkansson ingela.hakansson@techtank.se 0454-57 27 43
