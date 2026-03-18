Projektledare, fokus på industrins digitalisering och implementering av AI
2026-03-18
Techtank söker nu en projektledare som vill bidra till industrins digitalisering.
Om Techtank
Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vår verksamhet riktar sig till industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag, såväl små och medelstora som stora företag. Vi arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna - i nutid och framtid. Vi arbetar med insatser inom områdena Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & Innovation samt Affärsutveckling & Tillväxt.
Techtank ingår i det nationella nätverket IUC Sverige, vars mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Läs mer på www.techtank.se.
Digit Hub Sweden
Genom satsningen DigIT Hub Sweden använder vi digitaliseringen som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft och bättre anpassade tjänster. Vi hjälper företag och organisationer att hänga med i den digitala omställningen och möta förväntningarna från kunder, medarbetare och medborgare som blir alltmer digitala.
För att kunna erbjuda fler relevanta insatser har Techtank med samverkanspartners i södra Sverige skrivit fram projektet Digit Hub Sweden 2.0. Malmö Universitet är projektägare och leder projektet. Techtank är delprojektledare och har fokus på att stödja små/medelstora industriföretag i Blekinge.
DigIT Hub Sweden 2.0 är ett europeiskt finansierat samverkansprojekt som ska stödja digital transformation i små och medelstora företag (SMF) och offentlig sektor i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Projektet fokuserar på att erbjuda digitaliseringsstöd, kompetenshöjande insatser, testbäddar, nätverk och vägledning kring finansiering, med målet att skapa långsiktig konkurrenskraft, hållbar utveckling och stärkt innovationsförmåga.
Om rollen
I rollen som projektledare i projektet Digit Hub Sweden kommer du bland annat att:
Arbeta tillsammans med projektteamet och de parter som ingår i projektet. Detta inkluderar planering, administration och uppföljning.
Arbeta uppsökande och tillsammans med företagen analysera behov och identifiera utvecklingsmöjligheter för att främja digitalisering.
Coacha och utbilda företag i förändringsarbete, exempelvis inom automation, digitalisering och AI.
Bygga och utveckla relationer med företag, akademi och andra aktörer inom det företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samarbetsmöjligheter.
Arbeta för en långsiktigt hållbar industriell utveckling - både ur ett miljömässigt och affärsmässigt perspektiv.
Kvalifikationer
Utbildning
Du har högskoleutbildning inom för rollen relevant område, t ex industriell utveckling, digitalisering, hållbarhet, cirkulär ekonomi, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Vi söker dig som har erfarenhet från industriell produktion, gärna med extra kunskap inom områden såsom digitalisering, AI, produktionsteknik, automation, affärssystem och processkartläggning. Du har erfarenhet av projektledning och coachning, samt är van att samarbeta i projektteam. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har stort intresse och förståelse för industrins utmaningar och möjligheter med fokus på digitalisering och AI.
Har god kommunikativ förmåga - du uttrycker dig väl, är inlyssnande och skapar förtroende i dialog med andra.
Trivs med att bygga relationer, är lyhörd, har god samarbetsförmåga och ser dig som en lagspelare.
Är självgående, strukturerad och analytisk, med förmåga att driva processer framåt på ett målinriktat sätt.
Är lösningsfokuserad och kan omsätta idéer i praktisk handling.Övrig information
Du har god förmåga att kommunicera både i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Du är van vid att skriva och bearbeta olika typer av dokument, såsom rapporter och redovisningar, och är bekväm med att hålla föredrag och presentationer.
Du har goda kunskaper i Office-paketet.
Körkort och tillgång till egen bil krävs eftersom resor förekommer i tjänsten.
Tjänsten utgår från Techtanks kontor i Olofström. Utöver det förläggs arbetet i Blekinge, där mest nytta för verksamheten görs.Företag
Techtank Aktiebolag (svb).
Yrkesroll
Projektledare
Anställningsform/Varaktighet
Projektanställning 50%. Projektet pågår till 2028-12-01.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-01.
Ansökan i form av personligt brev och CV skickas per e-post till: rekrytering@techtank.se
Ange referens Projektledare i din ansökan.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns på www.techtank.se/integritetspolicy
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Vid frågor om tjänsten:
Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, Techtank
Telefon 0454-57 27 43, e-post ingela.hakansson@techtank.se
Vid frågor om rekryteringen:
Camilla Jönsson, Oleria, extern HR-part
Camilla Jönsson, Oleria, extern HR-part
Telefon 0708-338383, e-post camilla@oleria.se
Vi undanber oss bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
