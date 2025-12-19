Projektledare fiskevård Stockholm (Region Mitt)
Sver Sportfiske- O Fiskev.Förb - Sportfiskarna / Biologjobb / Stockholm Visa alla biologjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sver Sportfiske- O Fiskev.Förb - Sportfiskarna i Stockholm
, Gävle
, Gotland
, Forshaga
, Jönköping
eller i hela Sverige
Sportfiskarna söker en projektledare till fiskevårdsverksamheten i Region Mitt, med fokus på Stockholm och närliggande områden. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att återskapa starka fiskbestånd, friska vattenmiljöer och ett hållbart fiske i Stockholms skärgård samt i Mälardalens sjöar och vattendrag.
Du kommer från start att arbeta i pågående fiskevårdsprojekt tillsammans med erfarna kollegor och får successivt möjlighet att ta ansvar för egna projekt - från planering till genomförande och uppföljning.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat omfatta:
Planering och genomförande av fiskevårdsprojekt
Samverkan med markägare, myndigheter och andra aktörer
Ansökan om projektmedel och projektrapportering
Praktiskt fältarbete inom fiskevård
Arbetsledning av entreprenörer vid maskinarbeten
Dialog med konsulter vid utformning av fiskevårdsåtgärder
Den praktiska fiskevården kan till exempel bestå av restaurering av lekmiljöer, förbättring av fiskhabitat i vattendrag, våtmarksrestaurering eller inventeringar såsom elfiske och karteringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom biologi, ekologi, limnologi eller liknande eller
Praktisk bakgrund inom anläggnings- eller entreprenadarbete kombinerat med planering och administration
Du arbetar självständigt mot uppsatta mål men trivs också med samarbete. Du är strukturerad, flexibel och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Tjänsten kräver B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av projektledning eller projektadministration
Erfarenhet av anläggningsarbete och/eller arbetsledning
Båtvana
Erfarenhet av GIS
Erfarenhet av ideellt engagemang eller föreningsliv
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och uppmuntrar även dig som inte uppfyller alla krav att söka.
Om arbetsgivaren
Sportfiskarna är en ideell intresseorganisation som sedan 1919 arbetar för ett hållbart fiske i friska vatten - för alla. Verksamheten bedrivs inom fiskevård, främjande, förvaltning och påverkan. Region Mitt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.
Varaktighet och tillträde
Projektanställning på heltid under 2026 med goda möjligheter till förlängning.
Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till jobb@sportfiskarna.se
.
Ange "Fiskevård Region Mitt" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 1 februari 2026.
Urval och intervjuer kan ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@sportfiskarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskevård Region Mitt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sver Sportfiske- O Fiskev.Förb - Sportfiskarna
Svartviksslingan 28 (visa karta
)
167 39 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sportfiskarna Region Mitt Kontakt
Fackligt ombud, Unionen
Simon Berg simon.berg@sportfiskarna.se Jobbnummer
9657667