Projektledare Finans & IT - Globalt Förändringsprojekt
2025-09-12
Projektledare inom Finans & IT - Internationellt förändringsprojekt inom grupprapportering
Har du gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt i skärningspunkten mellan finans och IT? Vill du vara en nyckelspelare i ett globalt förändringsarbete som påverkar både system, processer och arbetssätt? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig.
Vi söker nu en erfaren projektledare inom Finans och IT till ett uppdrag hos en internationellt verksam industrikoncern med huvudkontor i Sverige. Uppdraget är centralt placerat i organisationen och innebär att leda ett omfattande förändringsprojekt som syftar till att utveckla och effektivisera koncernens grupprapportering - både tekniskt och processmässigt.
Om uppdraget
Projektet omfattar förändringar i:
IT-system och applikationer kopplade till grupprapportering
Finansiella processer för rapportering, både centralt och i dotterbolag
Rutiner för rapportering från det svenska bolaget till det tyska moderbolaget
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för projektets genomförande, från planering och koordinering till uppföljning och rapportering till styrgrupp. En viktig del av uppdraget är att samordna förändringsarbetet mellan flera intressenter - från centrala funktioner på huvudkontoret till dotterbolag världen över.
Dina ansvarsområden
Leda och driva projektet med fokus på kvalitet, tidsramar och budget
Koordinera tvärfunktionella team inom finans, IT och verksamhetsutveckling
Följa upp och säkra att förändringar implementeras enligt plan
Kommunicera med interna stakeholders på olika nivåer i organisationen, inklusive internationella dotterbolag
Agera länk mellan den svenska organisationen och moderbolaget i Tyskland avseende rapporteringsflöden och processkrav
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet som projektledare inom komplexa verksamhets- och IT-projekt
Djup förståelse för finansiella processer, gärna inom koncernrapportering eller redovisning
God teknisk förståelse för IT-system kopplade till finansrapportering (exempelvis SAP, Oracle, Cognos, Hyperion eller liknande)
Erfarenhet av internationell projektmiljö och vana att arbeta i matrisorganisationer
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande
Som konsult hos oss får du
Arbeta i uppdrag med hög synlighet och strategisk betydelse
En professionell konsultmiljö där din kompetens värdesätts
Möjlighet till fortsatt utveckling i komplexa och internationella uppdrag
Stöd från ett dedikerat konsultteam med lång erfarenhet av projektleveranser
Vill du vara med och påverka hur en global koncern rapporterar och analyserar sin verksamhet? Skicka in din ansökan eller kontakta oss för att höra mer om uppdraget. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
