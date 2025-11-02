Projektledare Fastighetsteknik till Caverion AstraZeneca, Mölndal
2025-11-02
Har du ett intresse för teknik och vill arbeta i en komplex industrimiljö? Är du en engagerad projektledare med kunskaper inom kalkylering och tidsplanering? Då kanske tjänsten som Projektledare hos Caverion AstraZeneca är något för dig!

Om tjänsten
I rollen som Projektledare Fastighetsteknik hos Caverion på AstraZeneca-sajten i Mölndal axlar du en nyckelroll med ansvar för att driva varierande projekt. Projekten drivs i enlighet med framtagna projektmodeller. Projektledaren sköter den dagliga kontakten med kunder och medarbetare samt gör kalkyler som ligger till grund för offerter och reglerar kommande projekt. Rollen ger stor ansvarsfrihet men ställer också höga krav på ekonomiska resultat och nöjda kunder för långsiktiga relationer.
I detta ansvar ingår det exempelvis att:Leda och driva fastighetsrelaterade projekt i enlighet med uppsatta mål, budget och tidsramar.
Tolka kundens behov och kravspecifikationer för att ta fram optimala lösningar.
Samordna resurser, både interna och externa, för att säkerställa en effektiv projektleverans.
Ansvara för projektbudget och kostnadskontroll.
Upprätta och presentera projektrapporter och dokumentation.
Rollen är placerad på Caverions avdelning på AstraZeneca-sajten i Mölndal och du rapporterar till avdelningschefen.
Är det här du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst fem års erfarenhet av projektledning inom fastighetsteknik - exempelvis el, VS, ventilation eller styr & regler - samt god vana av kalkylering, budgetering och kostnadsuppföljning. Du har även förmåga att tolka tekniska ritningar och dokumentation på ett säkert sätt. Vidare innehar du certifikat för både BAS U och BAS P. Mycket goda kunskaper i Excel och övriga delar av Officepaketet är ett krav, likaså goda kunskaper i svenska och engelska
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker efter dig som är en strukturerad och ansvarstagande person med god samarbetsförmåga. Du är van att hantera flera frågor samtidigt, har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar samt har förmågan att prioritera rätt för att hålla uppsatta tidsramar. Med ett analytiskt och noggrant arbetssätt strävar du efter hög kvalitet, samtidigt som du motiveras av att driva projekt framåt och uppnå resultat. Vidare är du en lagspelare som kommunicerar på ett professionellt och ödmjukt sätt.
Bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Kamilla Envall på 08-120 50 432. Urvalet av ansökningar sker löpande.Välkommen in med din ansökan!
