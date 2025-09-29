Projektledare/Expert inom Carbon Removal Certificates & Sustainability
2025-09-29
Vi är 500 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Vill du vara med och bygga framtidens marknad för negativa utsläpp?
Öresundskraft är en av de första aktörerna i Sverige som bygger upp en komplett värdekedja för infångning, transport och lagring av koldioxid. Vårt CCS-program är en av de mest betydande klimatinvesteringarna i regionen - med potential att skapa en helt ny industri och affärsmodell för negativa utsläpp. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av hur Carbon Removal Certificates (CRC) ska användas, certifieras och kommersialiseras i enlighet med EU:s framväxande regelverk. Vill du veta mer? Besök www.innozhero.com
Om rollen
Som projektledare/expert inom Carbon Removal Certificates & Sustainability får du ett strategiskt ansvar i CCS-programmet. Du kommer att bygga upp kunskap, processer och arbetssätt för hur infångad och lagrad koldioxid kan omvandlas till verifierade och värdeskapande certifikat. Rollen kombinerar lagstiftningskompetens, hållbarhetsfokus och affärsmässig förståelse, och blir central för att skapa förtroende hos myndigheter, finansiärer, kunder och partners.
Du rapporterar till Projektchefen för Transport & Lagring, men arbetar i nära samspel med både hållbarhetsorganisationen och de kommersiella funktionerna inom Öresundskraft.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Navigera i EU:s nya ramverk för negativa utsläpp och säkerställa korrekt tillämpning.
• Ansvara för processer kring certifiering, verifiering och spårbarhet av Carbon Removal Certificates.
• Föra dialog med EU-instanser, standardiseringsorgan och branschforum för att påverka och tolka framtida regelverk.
• Samverka med tredjepartsverifierare (t.ex. DNV, Verra, Gold Standard).
• Bidra till förhandlingar och avtal kopplat till transport, lagring och användning av CRC.
• Koppla certifiering och klimatnytta till finansieringslösningar (t.ex. gröna lån, klimatfonder).
• Stödja säljavdelningen i att förklara hur CRC kan skapa värde för kunder och partners. Utveckla hållbarhetsindikatorer (SDG, LCA, Scope 1-3) och bidra till rapportering enligt CSRD.
• Bedöma risker, scenarier och affärsmöjligheter kopplade till negativa utsläpp.
Din profil
• Akademisk examen inom miljö, energi, hållbar utveckling, naturvetenskap eller industriell ekonomi.
• Meriterande med vidareutbildning inom klimatrapportering, LCA eller carbon accounting.
• Erfarenhet av att arbeta med klimatcertifiering, MRV-processer eller hållbarhetsrapportering.
• God kännedom om EU-lagstiftning och/eller frivilliga koldioxidmarknader.
• Erfarenhet från CCS, klimatteknik eller andra klimatrelaterade projekt är en fördel.
• Dokumenterad vana av att tolka regelverk, skriva rapporter och kommunicera komplexa frågor på ett begripligt sätt.
• Förståelse för sambandet mellan hållbarhetsnytta och affärsmässig lönsamhet.
Personliga egenskaper
• Engagerad i klimat- och hållbarhetsfrågor, med hög integritet och ansvarskänsla.
• Analytisk, strukturerad och kommunikativ.
• Förmåga att röra dig mellan strategi, detaljer och affärsmässiga resonemang.
• Relationsskapande - trivs i rollen som intern och extern ambassadör.
Varför Öresundskraft?
Hos oss får du vara med i ett av Sveriges mest framtidsavgörande klimatprojekt - där teknik, politik och affärsutveckling möts. Vi erbjuder en arbetsplats där du får kombinera expertkunskap med verklig samhällspåverkan, i en organisation som tar hållbarhetsfrågorna på största allvar.
Det här är en möjlighet att positionera dig som en av de första experterna i Sverige inom certifiering av negativa utsläpp - ett område som kommer att växa snabbt de kommande åren.
Vill du vara med och forma framtidens klimatarbete och skapa nya affärsmodeller för negativa utsläpp? Ansök redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
