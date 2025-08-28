Projektledare El Och Elkraft Samt Beställarrepresentant Till Stius AB
2025-08-28
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/projektledare-el-elkraft-samt-bestallarrepresentant-till-stius-ab.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du projektledarerfarenhet som beställarrepresentant inom elkraftområdet? Vill du vara med om att bygga en stor tekniskt häftig fabrik i Skåne?
Om STIUS
STIUS erbjuder konsulttjänster inom installationssamordning i bygg- och industribranschen. Företaget föddes i mitten av 2021 ur erfarenheter av mängder av genomförda projekt - större som mindre, men alltid med hög komplexitet. STIUS är starka på att skapa en effektiv samordning av installationsarbeten och kommunikationen med övriga entreprenörer och intressenter under projektets gång.
Genom ett omfattande nätverk kan vi även bistå våra kunder på fler närliggande kompetensområden, allt för att få så lyckosamma projekt och leveranser som möjligt. Läs mer på www.stius.se
Förutsättningar
Du blir tillsvidareanställd av STIUS, men kommer i stort sett att arbeta heltid de kommande 5 åren i detta projekt. Som beställarrepresentant är ditt huvudsakliga uppdrag att säkerställa att kunden får vad de beställt inom el och elkraft enligt kontrakt. Du ansvarar för att följa upp tid, ekonomi och kvalitet. Du är med på hela resan från detaljprojektering till överlämnande till kund och ansvarar för framdrift och leverans.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för gränssnitt mellan fastighetsinstallationer och processinstallationer.
• Ansvara för gränssnitt för hela el anläggningen
• Tillsammans med beställaren upprätta krav på tekniska systemlösningar för el och elkraft
• Tillsammans med beställarens övriga konsulter och projektörer säkerställa beställarens behov med alla typer av installationssystem inom el och elkraft
• Ta ansvar för elanläggningen från ställverk (400/690VAC) till fält
• Delta i arbetet med 20kV till 400V, inkommande till ställverk
• Följa upp arbete för detaljprojekteringen och utförande
• Följa upp gränssnitt mot övriga discipliner inom projektet
• Rapportera direkt till beställaren
• Agera samordnare och kravställare mot olika konsulter och entreprenörer inom området
• Stödja övriga projektorganisationen i det dagliga arbetet
• Ansvara och deltaga i granskning av handlingar
• Delta i uppföljningsmöten, byggmöten och samordningsmöten med beställarens verksamhet, entreprenörer, nätägare och myndigheter
• Säkerställa att all dokumentation relaterat till uppdraget hålls aktuell och strukturerad i projektets dokumenthanteringssystem ACC
• Arbeta proaktivt med inhämtning av information och bidra med ständiga förbättringar
• Delaktig vid utvärdering och upphandling av kompletterande leverantörer
• Delta i möte med försäkringsbolag för att säkerställa en korrekt projektering i förhållande till kommande försäkringskrav
• Följa upp och rapportera projektets framdrift till projektets beställareBakgrund
Högskoleutbildad inom elkraft/elteknik eller motsvarande erfarenhet. Du har flera år i branschen och arbetat minst 5 år som El projektör och/eller 3 år som Projekteringsledare el. Du har varit involverad i större ny- eller ombyggnadsprojekt på industrisidan. Du arbetar sannolikt på insidan hos en större processindustri alternativ som konsult eller entreprenör. Vi ser det som väldigt meriterande om du tidigare arbetat som beställarrepresentant, så du även förstår vad det innebär att ställa kraven på att bygga en ny och stor fabrik/elkraftanläggning tekniskt, ekonomiskt och juridiskt.
Det är även klart meriterande om du arbetat med Scada och styrsystem/kommunikation, instrumentering och processinstallationer.
Du har erfarenhet av att arbeta i projekt enligt AB/ABT samt vana vid digital dokumentation. Du har erfarenhet av projektering i AutoCad/MagiCAD, BIMeye eller Revit. God vana av att arbeta i Microsoft Office programpaket och Bluebeam.
Personlighet och inställning är oerhört viktigt. Vi söker dig som är flexibel och kan växla mellan olika hattar. Du ser till att det som behöver göras blir gjort, även om det ibland kan ligga utanför ditt eget intresse/specialistområde. Du har förmågan att se och förstå det stora scopet och affären samtidigt som du agerar på de dagliga frågorna som behöver hanteras.
Du har givetvis de viktiga egenskaperna för en projektledare och beställare med god struktur och tydlighet. Du hanterar risker och stakeholders på ett professionellt sätt och du är stark i kommunikation på såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har STIUS tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av aktuella...
