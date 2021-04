Projektledare DM / Postal Insamling till Hjärnfonden - Wise Professionals AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Wise Professionals AB

Wise Professionals AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-12UppdragetIntresset för hjärnan, hjärnans kapacitet och sjukdomar ökar. Det gör också Hjärnfondens insamling till forskningen. Som projektledare för postal insamling ansvarar du för postala rekryteringsaktiviteter och postal bearbetning av befintliga givare. Du ansvarar också för nygivarprocesser och våra minnes- och högtidsgåvoerbjudanden. Organisering av framtagning av reklammaterial/trycksaker för postala kampanjer sker genom dig. Du samarbetar tätt med marknads- och kommunikationsavdelningen samt samhällsavdelningen för att verka för Hjärnfondens informationsändamål och påverkansarbete och rapporterar till vår insamlingschef.Övriga arbetsuppgifter inkluderar:Budgetering och uppföljning av kostnader och intäkter för samtliga ansvarsområden/aktiviteter samt resultat, processer och analys Kontakter och möten med leverantörer, till exempel tryckerier, media brokers, portooptimerare, DM-byrå samt distributörer av postala utskick Strategiskt och operativt segmentera vid rekrytering och vid bearbetning samt göra urval för postala kampanjer Optimera urvalskriterier Löpande ta fram och exekvera tester som effektiviserar våra kampanjer och ökar lönsamheten Har specialistroll inom postala aktiviteter mot alla Hjärnfondens personas och givarresor. Bistår med kompetens inom alla givarresor och ansvarar för genomförande av beslutade aktiviteterOm digDu har nyfikenhet, kreativitet och passion för kommunikation och ett driv i att analysera kundbeteenden. Du är en person som agerar utifrån analys och gillar ett högt tempo. Du gillar att testa nya ideér och sätt för att nå ut bättre mot nya och befintliga givare. Du är en kommunikativ relationsbyggare som har känslan av att kunna formulera dig - du vet vilken kommunikation som fungerar och vi tror att du är eller kan bli expert på den så kallade givarresan.Kompetenser och erfarenhetErfarenhet att analysera och optimera resultat med hjälp av Excel och olika statistikverktyg som till exempel PowerBI. Bekväm med att arbeta i CRM-system. Vi använder idag Microsoft Dynamics. Några års erfarenhet av direktreklam med större volymer Du är en van projektledare med erfarenhet av att vara kravställare internt som externt Tidigare erfarenhet av att arbeta med lojalitetsprogram är meriterande Troligtvis kommer du från en lite större organisation där postala utskick är en del av er insamlings- eller kommunikationsstrategi. Eftergymnasial utbildning/akademiska examen inom marknadsföring eller kommunikation.Mer om HjärnfondenHjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som utan statligt stöd arbetar för att finansiera och skapa framsteg inom livsviktig forskning kring hela hjärnan, dess skador och funktionsnedsättningar men också för att öka kunskapen om den friska hjärnans utveckling och potential. Vi är en av Sveriges 20 största insamlingsorganisationer och samlar in medel till världsledande och nyskapande forskning och delar sedan ut postdoktorala stipendier och bidrag till den bästa forskningen.På Hjärnfonden får du möjlighet att bidra till en friskare framtid för många människor och stärka Hjärnfondens vision om att "ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan". Din insats här kan bidra till att fler barn mår bättre, att färre drabbas av stroke och att vi kan bota Alzheimers sjukdom. Vi befinner oss i en stark tillväxt med hög utvecklingstakt. Här hamnar du i en värderingsdriven organisation där du får stor möjlighet att själv utvecklas och växaIntresserad?I den här rekryteringen samarbetar vi med KIMM. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV via www.kimm.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på kimm.se där du får svara på tre korta frågor. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Vi vill nämligen tidigt i processen samla in så mycket fakta som möjligt för att vi ska kunna göra den bästa matchningen. Som kandidat får du göra testerna tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete.Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om rollen eller processen, vänligen kontakta Olof Lindmark på ol@kimm.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Wise Professionals AB5684660