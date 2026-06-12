Projektledare digitalisering till Funktionsstödsförvaltningen i Malmö
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2026-06-12
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Ref: 20261053
Är du en erfaren projektledare eller utvecklingsledare som vill vara med och driva digitaliseringen för dagens och framtidens välfärdsuppdrag? Har du ett stort intresse för digital transformation, verksamhetsutveckling och trivs i en roll där du får vara länken mellan teknik och verksamhet? Lockas du av utmanande projekt med verklig samhällsnytta som behöver lösas i samspel med brukare och kollegor utifrån en kreativ och visionär inställning? Då är det här tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar vi tillsammans för att leverera och utveckla bästa möjliga stöd och service till personer med funktionsnedsättning. För oss innebär det att utveckla effektiva lösningar baserat på insikter om våra målgruppers behov med utgångspunkt i vårt samhällsuppdrag och de möjligheter som modern teknologi ger. Automation och förmågan att hantera och använda data för att bedriva digital verksamhetsutveckling, är helt avgörande för våra möjligheter att möta de krav som ställs på oss.
Dina arbetsuppgifter som projektledare digitalisering omfattar bland annat följande:
Leda och samordna digitala utvecklingsinitiativ; i nära samarbete med förvaltningens verksamheter, Malmö stad och leverantörer
Strukturerade arbetssätt; upprätta projektplaner och genomförandeplaner samt ansvara för löpande dokumentation och uppföljning
Strategier och planer; förvalta och utveckla strategier, inriktningar och metoder inom informationsförsörjnings- och digitaliseringsområdet
Analysera och utvärdera; genomföra förstudier, marknadsanalyser och utredningar inför strategiska vägval, bedöma nyttor, konsekvenser och möjligheter samt prioritera behov
Omvärldsbevakning; hålla dig uppdaterad om samhällstrender och teknikutveckling såsom AI, automatisering, dataanalys, mm.Kvalifikationer
Då projektledarrollen innefattar att driva förändring utifrån såväl tekniska lösningar som processer och praktiska arbetssätt behöver du vara trygg i dig själv, kunna förmedla en tydlig vision och kunna leda förändringar med hjälp av öppenhet och stort engagemang. Samtidigt med ett tydligt fokus på leveranser och resultat inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar.
Du är en god kommunikatör och har förmågan att målgruppsanpassa idéer och koncept, är analytisk och har förmågan att växla mellandetaljer och helhetsperspektiv. Du är kreativ, tänker nytt och arbetar agilt med god teknisk förståelse för digitala lösningar, användarcentrerad utveckling och verksamhetsnytta i fokus.
Du kommer att ha en hög grad av frihet och vi förväntar oss att du tar ansvar och är självgående. Du bygger nätverk, tar initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningsätt. Du får energi av att hitta och införa förbättringar och nya innovativa arbetssätt tillsammans med andra. Du är noggrann, strukturerad och är mån om att hålla hög kvalitet i det du levererar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
har relevant akademisk utbildning på högskola/universitet med en inriktning som är adekvat för uppdraget
har mångårig dokumenterad erfarenhet av att driva projekt och utvecklingsarbete (verksamhets- och tjänsteutveckling) med fokus på digitalisering
har erfarenhet av modellering av information, processer eller system
har stor erfarenhet från arbete med leverantörer, samarbetsprojekt och upphandlingar samt god kännedom om Lagen om offentlig upphandling (LOU)
behärskar mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom kommun, region eller annan offentlig verksamhet
processutveckling, processkartläggning
tjänstedesign, UX
att driva utvecklings- och förändringsarbete i stora och komplexa organisationer
Om arbetsplatsen
Digitaliseringsenheten är placerad under avdelning Hälsa och Utveckling. I nära samarbete med våra verksamhetsavdelningar ansvarar och driver vi förvaltningens digitaliseringsfrågor samt utveckling och förvaltning av verksamhetssystem och arbetsplatser.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, och du kan kallas till intervju innan annonseringstiden har gått ut.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Mats Hernvall Mats.hernvall@malmo.se +46734026064 Jobbnummer
9961975