Projektledare / Contract Change Driver till tekniskt bolag!
Vill du arbeta i ett av de största och mest komplexa projekten inom marin teknik? Vi söker nu en Projektledare / Contract Change Driver som vill ta en central roll i ett omfattande exportprojekt där avancerade system utvecklas och levereras till kund.
Här får du arbeta i en dynamisk projektmiljö med många parallella flöden, där du får stort ansvar och möjlighet att påverka projektets framdrift.
Välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTENI rollen som Projektledare / Contract Change Driver blir du en nyckelperson i ett större exportprojekt där du ansvarar för att driva och koordinera kontraktsförändringar genom hela projektet.
Du arbetar i en komplex miljö med många delprojekt och beroenden, där din uppgift är att säkerställa att förändringar implementeras korrekt och i rätt tid. Rollen innebär att du arbetar tvärfunktionellt och samarbetar nära projektledning, teknik, leveransorganisation och andra intressenter.
Du har ingen egen linjeorganisation utan driver arbetet genom andra, vilket innebär att du behöver vara trygg i att ta ansvar, kommunicera tydligt och skapa framdrift i projektet.
Detta är en roll för dig som trivs med att arbeta strukturerat i en föränderlig miljö och som motiveras av att driva frågor från start till mål.
Du kommer till exempel att:Säkerställa att kontraktsförändringar implementeras korrekt i projektet
Följa upp status och driva förändringar hela vägen till leverans
Koordinera arbete mellan olika delprojekt och hantera beroenden
Engagera och samarbeta med interna och externa intressenter
Upprätta och underhålla dokumentation, exempelvis ändringsloggar
Ta fram och presentera statusrapporter till projektledning
VI SÖKER DIG SOMHar 3-7års erfarenhet av projektledning eller liknande roll
Har erfarenhet av att arbeta i större och komplexa projektmiljöer
Är en tydlig kommunikatör med god samarbetsförmåga
Har förmåga att arbeta självständigt och driva arbete genom andra
Talar och skriver svenska och engelska flytande
Det är meriterande om du har:
Teknisk bakgrund, exempelvis som ingenjör eller systemingenjör
Erfarenhet från systemleveranser eller tekniska projekt
Ingenjörsutbildning
SOM PERSONVi tror att du är strukturerad, noggrann och har en stark egen drivkraft. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och skapa framdrift i komplexa sammanhang.
Du är en lagspelare som är duktig på att bygga relationer, men också trygg i att ställa krav och driva förändring när det behövs. Samtidigt är du uthållig och lösningsorienterad, och motiveras av att få saker i mål.
OM ANSTÄLLNINGENDetta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning.
ÖVRIG INFOOmfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Järfälla (arbete sker huvudsakligen på plats)
Rekryteringsansvarig: Mattias Isik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4439".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
Friday Kontakt
Rekryteringskonsult
Mattias Isik mattias@friday.se 070 970 71 83
