Projektledare byggställningar till ABC Ställningar i Skåne
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Lund Visa alla byggjobb i Lund
2026-07-10
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Projektledare Byggställningar till ABC Ställningar i Skåne
På ABC Ställningar bygger vi inte bara ställningar. Vi skapar säkra arbetsplatser och långsiktiga kundrelationer. Vår ambition är tydlig: att leverera rätt ställning i rätt tid och alltid erbjuda branschens bästa service.
Nu söker vi en erfaren projektledare som vill ta ett helhetsansvar för våra projekt i Skåne. Du får en nyckelroll där du kombinerar projektledning, kundansvar och försäljning i en verksamhet med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Välkommen med din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som projektledare hos oss ansvarar du för hela projektets resa, från första kundkontakt och offert till planering, genomförande, uppföljning och fakturering. Du driver dina egna projekt med fullt ansvar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och personal. Du blir kundens naturliga kontakt genom hela projektet och arbetar nära våra gruppledare och montörer för att säkerställa att varje leverans håller den kvalitet som ABC Ställningar är kända för. Du rapporterar till enhetschef och blir en viktig del av vårt team i Skåne. Vårt kontor ligger i Veberöd och tjänsten utgår från kontoret.Arbetsuppgifter
Bearbeta kunder, ta emot förfrågningar och ta fram offerter
Besöka arbetsplatser och ta fram den bästa ställningslösningen för kunden
Planera projekt från start till mål avseende material, personal, logistik och eventuella underentreprenörer
Säkerställa att vi levererar rätt ställning i rätt tid
Ansvara för projektens budget, resultat, fakturering och lönsamhet
Delta i byggmöten och skapa långsiktiga kundrelationer
Leda, stötta och utveckla gruppledare och montörer
Ansvara för semesterplanering och medverka vid rekrytering
Följa upp projektens status och ekonomi tillsammans med enhetschefen
Säkerställa att våra krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö efterlevs i samtliga projekt
Vem är du?
Du har erfarenhet från byggställningsbranschen och vet hur ett projekt fungerar, från första kundkontakt till färdig leverans. Kanske arbetar du idag som projektledare eller arbetsledare med kundansvar och är redo för nästa steg.
Du är en person som tar ansvar, gillar att göra affärer och trivs med att ha många kontaktytor. Du är tydlig i din kommunikation, har skinn på näsan och vågar ta de samtal som krävs för att driva projekten framåt.
När telefonen ringer svarar du. När det uppstår ett problem hittar du en lösning. Du är helt enkelt en doer som får saker gjorda.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från byggställningsbranschen
Erfarenhet av projektledning och kundansvar
Ett affärsmässigt arbetssätt och erfarenhet av försäljning eller offertarbete
Erfarenhet av att planera personal, material och projekt
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget och resultat
B-körkort
Vi erbjuder
Hos ABC Ställningar får du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka både dina projekt och verksamhetens utveckling. Vi arbetar med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt lag där vi hjälper varandra att lyckas.
En nyckelroll i ett växande företag med stor frihet under ansvar
Korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Moderna digitala verktyg och effektiva arbetssätt
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Tjänstebil i form av ett mindre servicefordon eller milersättning för egen bil enligt överenskommelse
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar ABC Ställningar med Isaksson Rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson
070-485 75 59ira@isakssonrekrytering.se
(mailto:ira@isakssonrekrytering.se
)
Välkommen med din ansökan via Isaksson Rekryterings hemsida. Vi behandlar ansökningar löpande och tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.abcstallningar.se/
247 64 VEBERÖD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABC Ställningar Skåne Kontakt
Senior Rekryteringskonsult & Grundare
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se +46704857559 Jobbnummer
9999744