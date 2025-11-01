Projektledare bygg till K-Fastigheter i Göteborg
Vi är ett expansivt börsnoterat bolag, som i ett högt tempo bygger och förvaltar hyresbostäder. Idag är vi verksamma från Köpenhamn i söder till Gävle i norr. Våra projektledare, inom vår byggavdelning, samordnar hela byggprojektet från grus till hus. Vi letar nu efter en projektledare till vår byggorganisation i Göteborg. Publiceringsdatum2025-11-01Arbetsuppgifter
Som projektledare på K-Fastigheter får du en central och operativ roll i genomförandet av ett byggprojekt, från projektering till färdigställande. Under hela projektets gång kommer du att leda byggprocessen genom att samordna underentreprenörer ute på plats. Du kommer också arbeta med att säkerställa kvalitet, tid och ekonomisk styrning.
I rollen som projektledare ansvarar du för rapportering och uppföljning av prognoser för dina projekt. Du ansvarar också för miljö- och arbetsmiljöfrågor samt att leda byggmöten i produktionen. I rollen ingår det att samordna myndighetskontakter vad gäller fjärrvärme, VA, el och fiber samt att ha kontakt med kommuner vad gäller start/slutbesked och planering av trafikavstängningar (TA-planer). I projekten är du ansvarig till och med slutbesiktning och överlämning till slutkund.
Du kommer att vara en del av ett team bestående av fler projektledare och en entreprenadingenjör. Du rapporterar till arbetschefen för väst inom affärsområde Bygg.Profil
Vi letar efter dig som har erfarenhet av att driva stora byggentreprenader. Du behöver ha en ingenjörsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom bygg. Du behöver även ha erfarenhet som antingen platschef eller projektledare och är van att leda komplexa projekt med många parter involverade. Erfarenhet av att samordna underentreprenörer, hantera ekonomistyrning och tidplaner är viktigt. Vidare söker vi en person som trivs med att vara närvarande ute på bygget.
För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel och van vid att ta egna initiativ. I ditt arbetssätt är du noggrann, strukturerad och van vid att hålla högt tempo i det du gör. Du är lösningsorienterad, arbetar långsiktigt och är bra på att hantera flera uppgifter samtidigt utan att brista i kvalitét. Du är en god kommunikatör och har förmågan att leda dig själv och andra.
Vad vi kan erbjuda dig
Utöver pension, försäkringar, förskottssemester, friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar, erbjuder vi dig en gemenskap utöver det vanliga! Vi är en omtänksam och engagerad arbetsplats där vi ser att enkelhet och korta beslutsvägar håller ur ett evighetsperspektiv. Vi har, av Karriärföretagen, blivit utsedda till ett karriärföretag för 2025, se K-Fastigheter - Karriärföretagen (karriarforetagen.se)!
Vill du veta mer?
Tjänsten är placerad med arbetsort Göteborg. Projekten kan även förkomma i kranskommuner till Göteborg. Du kommer att arbeta heltid och tjänsten är en tillsvidareanställning hos K-Fastigheter.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sök tjänsten via jobb.k-fastkoncernen.se, senast den 16 november 2025.
För mer information eller vid frågor, kontakta rekryterande chef Victor Munk, victor.munk@k-fastigheter.se
eller HR-generalist Evita Svenle, evita.svenle@k-fastigheter.se Så ansöker du
