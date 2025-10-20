Projektledare Bygg till Gavlegårdarna i Gävle
2025-10-20
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som kan tillföra Gavlegårdarna en förstärkning inom vår byggprojektorganisation. Byggprojektavdelningen är en egen avdelning inom enheten Fastighetsutveckling.
Vi har en projektledare som valt att gå vidare internt till en annan tjänst. Av den anledningen kommer vi nu rekrytera en ny medarbetare till vår byggprojektavdelning.
Avdelningen består idag av 16 medarbetare. Du kommer att ingå i en grupp av projektledare med olika specialistområden inom bygg, el och VVS. Gruppen ansvarar för projektledning vid om-, ny- eller till byggnadsprojekt samt renoveringar i nära samarbete med den egna organisationen, externa kunder, konsulter samt entreprenörer.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Var med och skapa framtidens Gävle.
För rätt person erbjuds en nyckelroll i en händelserik miljö där vi står inför många stora renoveringar, underhåll, en del nybyggnationer samt förädling av vårt befintliga bestånd.
Som projektledare Bygg kommer du att vara projektledare i större och mindre byggprojekt. Både på nyproduktioner och på vårt befintliga bestånd där både stora och små ombyggnationer och underhållsprojekt förekommer. Arbete löper genom samtliga av våra projektfaser, dvs förstudie, projektering, upphandling, produktion samt projektavslut.
I rollen arbetar du med projektekonomi, såsom övergripande kalkyler, uppföljning, prognoser och slutrapporter.
Du leder projekteringen och driver beställarens frågor under projektets gång. Fortsatt arbetar du med kvalitetssäkring av lagkrav, företagets policys och riktlinjer. Du tar fram förfrågningsunderlag genomför upphandlingar. Under produktionsfasen är du engagerad i projekten, håller byggmöten och är Gavlegårdarnas kontakt mot entreprenörer och övriga intressenter. Ytterligare en viktig del i rollen är att bevara och utveckla goda relationer med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och konsulter samt vara delaktig i avdelningens kvalitetsarbete. Större delen av våra renoveringar görs med kvarboende hyresgäster så att ha förståelse för hyresgästens situation är av stor vikt.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har högskoleutbildning inom Bygg/fastighet eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi ser det som meriterande om du har 5 års erfarenhet eller mer som Projektledare Bygg eller liknade. Du kan ha din yrkesbakgrund som konsult, entreprenör eller från någon annan beställarorganisation. Du har goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Följande kunskaper ses även som meriterande: Goda kunskaper inom projekteringsledning, leda och vara delaktig i framtagandet av förfrågningsunderlag, upphandling, gärna inom LOU, BAS-P och BAS-U, vana att göra övergripande kalkyler och följa upp kostnader samt driva projekt, under produktionsfasen.
Det är också meriterande om du är van att ta fram lämpliga underhållsåtgärder för befintliga byggnader. Gavlegårdarnas hus är byggda från tidigt 1900-tal fram tills idag, med tyngdpunkt på miljonprogram.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självständig och organiserad samtidigt som du har bra omdöme och en god känsla för hyresgästrelationer. Vi ser att du är en person som har ett stort engagemang och vill bidra till avdelningens utveckling. Du kommer att vara delaktig i många olika projekt vilket ställer höga krav på din administrativa förmåga och förmåga att prioritera i ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
B-körkort, grundläggande IT-kunskaper samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift är ett krav för denna tjänst.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Som en obligatorisk del av denna rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester för de kandidater som blir inbjudna till intervju.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gavlegårdarna
(org.nr 556487-5937) Kontakt
HR-generalist
Therese Aare therese.aare@gavlegardarna.se 026-17 27 30 Jobbnummer
