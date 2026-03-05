Projektledare Bygg - med fokus på ombyggnation och återbruk
Kungsbacka Kommun / Byggjobb / Kungsbacka Visa alla byggjobb i Kungsbacka
2026-03-05
Vi söker en trygg och engagerad projektledare inom bygg som vill vara med och utveckla framtidens lokaler för ett hållbart samhälle.
Rollen som projektledare hos oss
Som projektledare bygg ansvarar du för att leda och driva byggprojekt med särskilt fokus på senare skeden såsom projektering, produktion, besiktning och överlämning.
Du leder vissa projekt själv och i andra projekt tar du hjälp av extern projektledare eller annan intern projektledare beroende på projektets omfattning. Under projektet kommer du samarbeta med närmaste kollegor som ansvarar för inredning och flytt. Du förväntas också samarbeta med närmaste kollegor inom lokalplanering för att i tidigt skede bidra med kunskap.
Du ansvarar för budget, ekonomisk uppföljning, kvalité, tekniska krav och att brukarna av lokalerna och andra samarbetspartners är nöjda med slutresultatet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
- Leda och samordna byggprojekt i projektering- och genomförandeskedet
- Säkerställa att projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet
- Följa upp och rapportera projektens status till styrgrupper, beställare och politiker
- Samverka med entreprenörer, konsulter och interna verksamheter
- Aktivt arbeta med metoder för återbruk, hållbarhet och cirkulära flöden
- Bidra med sakkunskap i tidiga skeden vid behov
Då det finns ett stort behov av att göra investeringar i befintliga fastigheter kommer en stor del av dina projekt omfatta ombyggnationer. Ett av kommunens fokusområden är hållbarhet och kravställande och lösningar som bidra till reducerad klimatpåverkan är också en prioriterad fråga i våra projekt.
Du kommer att arbeta i ett kompetent team där samarbete, långsiktighet och hållbara lösningar står i centrum. Rollen innebär många kontaktytor - både internt och externt - där din kommunikativa förmåga och erfarenhet blir avgörande för framgång.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
Vi söker dig som har fleråriga erfarenheter av projektledning för att du ska kunna ansvara för byggprojekt i senare skeden. Du behöver vara bekväm med att fatta beslut i situationer med högt tempo. Du är kommunikativ och lyhörd eftersom det kommer underlätta för dig att skapa förtroende gentemot samarbetspartners. Du trivs med att arbeta i grupp och förstår vikten av nära samarbeten för att kunna leverera nytta för kommunen. Du är flexibel i ditt arbete och behåller fokus även när förändrade förutsättningar uppstår. Som person är du nyfiken, prestigelös och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Vi söker dig som har:
- civilingenjörsutbildning inom aktuellt fackområde så som bygg, installationer eller teknik
- minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete med projektledning av byggprojekt med tyngdpunkt på projektering och genomförande
- erfarenhet av ombyggnadsprojekt där verksamheter varit i drift
- erfarenhet av upphandlingar i enlighet med LOU
- god förmåga att kommunicera och samverka
- lätt för att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift på svenska
- körkort B.
Det är meriterande att ha:
- arbetat i offentlig förvaltning eller annan likställd större organisation
- erfarenhet av återbruk, cirkulära materialflöden eller hållbart byggande
- erfarenhet av projekt i kommunal eller offentlig miljö
Läs gärna mer om oss
Lokalförsörjnings uppdrag är att samla in och tillgodose kommunens behov av förändrade verksamhetslokaler. Vi ansvarar för planeringen av kommunala verksamhetslokaler och vi driver projekt från förstudie till inflyttningsklar lokal. I vårt uppdrag ingår också att driva flyttprojekt och att inreda och utrusta lokaler. För närvarande pågår exempelvis projektering av nya och befintliga skolor och av ny arena. Dessutom ansvarar vi för kommunens återbruk av möbler.
Vår grupp består idag av 13 medarbetare med varierande bakgrund som kompletterar varandra kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Våra medarbetare drivs av att skapa samhällsnytta och du välkomnas till ett kompetent team där samarbete, långsiktighet och hållbara lösningar står i centrum. Vi värdesätter en hanterbar arbetssituation, hög trivsel och stor arbetsglädje där varje medarbetare förstår sin roll och vilka mål vi tillsammans strävar efter. Vi jobbar i moderna lokaler med promenadavstånd till Kungsbacka resecentrum.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 mars.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
