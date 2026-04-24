Projektledare Best Till Stort Järnvägsprojekt I Örebro/hallsberg
2026-04-24
LetsGig söker en mycket erfaren projektledare inom BEST till ett omfattande järnvägsprojekt i Örebro/Hallsberg. Rollen passar dig som har djup erfarenhet av BEST-produktion i komplexa järnvägsmiljöer, särskilt i trafikerat spårområde, och som är van att ta ett tydligt ledarskap i stora infrastrukturprojekt.
Det här är ett seniort och långsiktigt konsultuppdrag där du får en central roll i ett större järnvägsprogram med hög teknisk komplexitet. Projektet omfattar bland annat dubbelspår, tunnel, broar, markarbeten och bangårdsrelaterade delar. Du kommer att arbeta nära projektledning, specialister, entreprenörer och externa aktörer.
Omfattning och arbetsplats Uppdraget är på heltid.
Stationeringsort är Örebro/Hallsberg. Rollen kräver fysisk närvaro på kontor minst tre dagar per vecka. Övrig tid kan, beroende på projektets behov, utföras enligt överenskommelse.
Rollen I rollen kommer du att arbeta som projektledare för BEST-delar i ett större järnvägsprojekt. Du kommer även att ha en samordnande roll kopplat till produktion, planering och entreprenadfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna BEST-produktion i ett komplext järnvägsprojekt.
Bidra med produktionserfarenhet i pågående och kommande planering.
Identifiera problemområden och ta fram underlag för beslut i produktionstekniska frågor.
Arbeta med kostnadsstyrning, tidsstyrning, prognoser och riskarbete.
Delta i och leda relevanta möten inom ansvarsområdet.
Vara kontaktperson mot entreprenör och andra projektparter.
Följa upp entreprenörens kontraktsvillkor tillsammans med byggplatsuppföljning.
Hantera tekniska och ekonomiska entreprenadfrågor.
Medverka vid ekonomisk reglering, fakturering samt hantering av ändrings- och tilläggsarbeten.
Delta vid besiktningar.
Samordna arbete med tider i spår.
Företräda projektet i dialog med myndigheter, kommuner, kringboende, näringsidkare, allmänhet och andra berörda aktörer.
Skallkrav För att vara aktuell behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
Du har ansvarat för BEST-produktion i nybyggnadsprojekt i trafikerat spårområde.
Erfarenheten ska avse roll som projektledare eller delprojektledare på beställarsidan, alternativt projektchef eller platschef på entreprenörssidan.
Du har minst tre års sammanlagd erfarenhet av sådant BEST-produktionsansvar under de senaste tio åren.
De referensprojekt du åberopar ska ha haft en BEST-andel om minst 50 miljoner kronor per projekt.
Du har arbetat som projektledare eller delprojektledare vid framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inom ny- eller ombyggnad av järnväg.
Du har genomgått utbildning i Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U.
Du har B-körkort.
Du har genomfört medieträning.
Du har, eller kan inom tre månader från uppdragsstart genomföra, giltig utbildning BASÄSKYDD eller BASÄTSM.
Du kan arbeta på svenska i tal och skrift.
Du kan arbeta heltid under uppdragstiden.
Du kan vara fysiskt på plats i Örebro/Hallsberg minst tre dagar per vecka.
Utbildningar som krävs eller ska kunna genomföras Följande utbildningar är meriterande om du redan har dem. Om du saknar någon av dem behöver du vara beredd att genomföra dem inom sex månader från uppdragsstart:
Trafikverksgemensam miljöutbildning.
Trafikverksgemensam miljöutbildning, workshop.
Byggherrens arbetsmiljöansvar.
Systematiskt arbetsmiljöarbete A.
Säkerhetsstyrningssystem och säkerhetsstyrning järnväg.
Säkerhetsstyrningssystem från teori till praktik.
Innehavaransvar enligt elsäkerhetslagen.
Särskilt meriterande erfarenhet Vi söker i första hand kandidater som, utöver skallkraven, kan visa stark erfarenhet inom följande områden:
Självständigt ledarskap i stora och komplexa järnvägsprojekt.
Förmåga att ta ansvar, driva frågor framåt och skapa tydlig riktning.
Dokumenterat god samarbetsförmåga och lyhördhet i projekt med många intressenter.
Erfarenhet av dialog med myndigheter, konsulter, entreprenörer, leverantörer, allmänhet eller andra externa parter.
Erfarenhet av att leda utförandeentreprenad över 100 miljoner kronor.
Erfarenhet av att ansvara för planering och ansökan om tider i spår.
God insikt i hur Hallsbergs rangerbangård eller liknande rangerbangårdsmiljö är uppbyggd, exempelvis genom projektering, ombyggnad, entreprenadarbete eller drift.
Vem vi söker Vi söker dig som är trygg i rollen som senior projektledare inom järnväg och BEST. Du är van vid att arbeta i stora projektorganisationer där struktur, samverkan och tydlighet är avgörande för framdrift.
Du behöver kunna agera självständigt, men samtidigt ha god förmåga att samverka med specialister, projektledning, entreprenörer och externa intressenter. Rollen kräver både teknisk förståelse, ledarskap och förmåga att hantera frågor som rör tid, kostnad, risk, produktion, arbetsmiljö och kommunikation.
För att lyckas i uppdraget är du sannolikt en person som är tydlig, lösningsorienterad, prestigelös och stabil även i pressade situationer. Du har förmåga att skapa förtroende, hålla ihop komplexa frågor och omsätta erfarenhet från tidigare järnvägsprojekt till praktisk framdrift.
Ansökan I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver:
Vilka projekt du har ansvarat för inom BEST-produktion.
Om projekten avsåg nybyggnad i trafikerat spårområde.
Din roll i projekten.
Under vilka år projekten genomfördes.
BEST-andelens kontraktsvärde i respektive projekt.
Erfarenhet av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inom järnväg.
Vilka relevanta utbildningar du har genomfört.
Din tillgänglighet och eventuella pågående uppdrag.
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
eller direkt via vårt rekryteringsverktyg via länken! Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Örebro Jobbnummer
9875588