Projektledare Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd
2026-03-20
Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) vid Mittuniversitetet är en avdelning inom Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen.
Avdelningen erbjuder expertis inom internationalisering, pedagogisk utveckling, livslångt lärande, forskningsfinansiering och innovation. Nu söker vi en projektledare för att vidareutveckla vår stödverksamhet och bidra till Mittuniversitetets framtid.
Gillar du att arbeta på en global arena med ett regionalt och lokalt engagemang? Är blandningen av övergripande strategiska frågor med administrativa ärenden något du stimuleras av? Vill du utvecklas i rollen som projektledare och arbeta med andra människor och de utmaningar som det innebär?
Som projektledare kommer du ha mycket kontakt med medarbetare i kärnverksamheten, studenter och ett nära samarbete med kollegor inom den egna avdelningen såväl som övriga delar av universitetets förvaltning och omgivande samhälle. Du kommer ha en mycket viktig roll i att skapa och underhålla kontakter såväl inom Mittuniversitetet, som med lärosätets internationella partners inom exempelvis Europauniversitetet ChallengeEU, samt externa organisationer och nätverk.
Som projektledare kommer du ha mycket kontakt med medarbetare i kärnverksamheten, studenter och ett nära samarbete med kollegor inom den egna avdelningen såväl som övriga delar av universitetets förvaltning och omgivande samhälle. Du kommer ha en mycket viktig roll i att skapa och underhålla kontakter såväl inom Mittuniversitetet, som med lärosätets internationella partners inom exempelvis Europauniversitetet ChallengeEU, samt externa organisationer och nätverk.
Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd samordnar universitetsövergripande processer gällande olika nationella och internationella projekt. Projekten befinner sig oftast i skärningspunkten mellan utbildning, forskning och samverkan.
Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker består huvudsakligen av att ha en central roll och ansvar avseende projektledning och koordinering av och inom olika projekt i vilka lärosätet deltar. Under de första åren kommer tjänsten i huvudsak fokusera på ett arbetspaket inom just ChallengeEU. Arbetet innebär ett alliansövergripande ansvar för samordning, planering, genomförande, uppföljning och rapportering av arbetet med samverkan, innovation och regional utveckling. Som arbetspaketledare är du ansvarig för det alliansövergripande arbetet där du samordnar totalt 9 lärosäten i arbetet. Du är också ansvarig för det lokala arbetet vid Mittuniversitetet inom arbetspaketet. Rollen utgör ett kvalificerat stöd till mer komplexa samarbeten, såväl strategiskt som operativt, där metod och alternativa lösningar inte alltid är givna eller definierade. Detta kräver förmåga till nytänkande, planering och metodutveckling. Arbetet kräver en strategisk blick samt förmåga att samverka operativt med olika samverkansparter.
I arbetet kan det förekomma resor nationellt och internationellt, och en stor del av arbetet kommer även genomföras på engelska.
Den medarbetare vi söker förväntas vara en del av den kontinuerliga utvecklingen av de områden hen själv ansvarar för, men också utvecklingen av funktionens övergripande verksamhet. Vårt arbetssätt har sin grund i eget ansvar och kollegialt samarbete där vi utgör varandras bollplank och stöd.
Avdelningen har medarbetare och verksamhet såväl i Sundsvall som i Östersund. Arbetsuppgifterna för varje medarbetare omfattar verksamhet och kontakter på båda campus. Resor ingår i arbetet. Bakgrund
Skallkrav för tjänsten:
- Akademisk examen inom projektledning, stats-/samhällsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Tidigare arbete inom akademi eller offentlig sektor
- Mycket god kännedom om lagar och förordningar kopplat till universitetets verksamhet vad gäller utbildning, forskning och samverkan
- Dokumenterad erfarenhet av att driva organisationsövergripande utvecklings- och implementeringsuppdrag kopplat mot Europauniversitetsallianser, eller andra allianser som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Dokumenterad erfarenhet av att projektleda verksamhet med minst 100 deltagare
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och i skrift
- Arbetet kräver närvaro på campusorterna
Det är meriterande om du:
- Har utbildning på forskarnivå
- Har erfarenhet av internationell samverkan
Dina egenskaper
I rollen som projektledare krävs att du är ansvarstagande, driftig och har mycket god förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra arbetet. Du behöver vara pragmatisk och lösningsorienterad samt ha en mycket god förmåga att hålla deadlines. Du behöver också ha god kommunikativ förmåga och kunna arbeta självständigt såväl som i grupp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.
Anställningsort: Östersund eller Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av Avdelningschef Pelle Håkansson, pelle.hakansson@miun.se
eller +46 10 142 81 57 samt projektledare för Europauniversitetet ChallengeEU, Anna Lindahl, anna.lindahl@miun.se
eller +46 10 142 78 13. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på engelska eller svenska. Intervjun kommer genomföras på engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-04-10. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:914155/
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
