Projektledare/ arbetsberedare inom fastighetsinstallationer i sjukhusmiljö
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2026-07-02
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I sjukhusfastigheter är tekniken en förutsättning för människors liv och hälsa. Varje installation, ombyggnation och arbetsmoment behöver planeras, samordnas och genomföras med hög kvalitet och säkerhet. Nu söker vi en projektledare/arbetsberedare inom fastighetsinstallationer. Här får du arbeta i en tekniskt avancerad och samhällsviktig miljö där du kombinerar teknik, struktur, arbetsberedning och samordning och där ditt arbete gör skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker en projektledare till Coor Service Management. I rollen ansvarar du för planering, arbetsberedning och samordning av ombyggnationer och tekniska installationer i sjukhusmiljö. Du säkerställer att arbeten genomförs med rätt förutsättningar, kvalitet och säkerhet, i nära samarbete med drift, entreprenörer, specialister och verksamhet.
Du blir en del av ett prestigefyllt och samhällsviktigt uppdrag: att bidra till den tekniska driften och utvecklingen av Nya Karolinska Solna. Rollen passar dig som vill ta nästa steg inom projektledning, arbetsberedning eller teknisk samordning i en komplex fastighetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen driver och koordinerar du mindre till medelstora projekt inom fastighetsinstallationer – från planering och arbetsberedning till genomförande och överlämning till drift och verksamhet. Projekten kan exempelvis handla om ombyggnationer, anpassningar, demonteringar eller tekniska installationer i befintlig sjukhusmiljö.
Du arbetar nära den dagliga driften och ser till att arbeten är väl förberedda innan de genomförs. Det innebär bland annat att samordna resurser, identifiera risker, skapa struktur kring genomförandet och säkerställa att berörda parter har rätt information.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, arbetsbereda och samordna tekniska arbeten och ombyggnationer
Driva och koordinera mindre till medelstora projekt inom fastighetsinstallationer
Säkerställa att projekt genomförs med rätt förutsättningar, kvalitet och säkerhet
Samverka med driftpersonal, entreprenörer, specialister, beställare och verksamhet
Delta i riskbedömningar och bidra till säkra genomföranden i känslig sjukhusmiljö
Följa upp arbeten och säkerställa överlämning till drift och verksamhet
Sjukhusmiljön innebär särskilda krav på planering, riskmedvetenhet och samordning. Det gör rollen både utvecklande och viktig – särskilt för dig som vill bygga djupare erfarenhet av tekniska projekt i en komplex och verksamhetskritisk fastighetsmiljö.
Vi söker dig som harEftergymnasial utbildning inom relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet från en samordnande roll inom exempelvis fastighet, bygg, installation, drift eller entreprenad
God teknisk förståelse och intresse för fastighetsinstallationer
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i projektform
Erfarenhet av arbetsberedning och/eller riskbedömning
Förståelse för drift och installationer i fastigheter
Erfarenhet från sjukhusmiljö, Facility Management, byggentreprenad eller teknisk förvaltning
Tidigare erfarenhet av projektledning, teknisk samordning eller arbetsledning
Som person är du strukturerad, noggrann och trygg i att hålla ihop flera kontaktytor. Du gillar att skapa ordning, förbereda arbeten ordentligt och säkerställa att genomförandet fungerar i praktiken. Du har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper, kommunicerar tydligt och anpassar dig efter situation och mottagare.
Du behöver inte vara färdig projektledare – men du behöver ha rätt driv, ansvarskänsla och vilja att utvecklas i en roll där teknik, planering och samordning möts.
Därför är rollen intressant
Här får du möjlighet att växa in i en viktig roll i en av Sveriges mest avancerade fastighetsmiljöer. Du får arbeta nära både drift och projekt, utveckla din tekniska förståelse och bidra till säkra och välplanerade genomföranden i en miljö där kvalitet och precision är avgörande.
Hos Coor blir du en del av ett uppdrag där ditt arbete märks – varje dag.
Övrig infoOmfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om anställning
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9990377