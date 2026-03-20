Projektledare anläggning - Led utvecklingen av Kumlabyfältet
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Byggjobb / Kumla Visa alla byggjobb i Kumla
2026-03-20
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla
Led utvecklingen av Kumlabyfältet - framtidens mötesplats för idrott och gemenskap
Nu söker vi dig som vill sätta avtryck.
Vi ska utveckla Kumlabyfältet till en modern, attraktiv och hållbar mötesplats för idrott, rörelse och gemenskap - och vi söker en projektledare som vill ta helhetsansvaret för genomförandet.
Kumlabyfältet är mer än ett grönområde med fotbollsplaner. Det är en plats där barn tar sina första steg i föreningslivet, där ungdomar tränar inför match och där människor möts över generationer. Nu ska området utvecklas och rustas för framtiden - med förbättrade idrottsytor, funktionella anläggningar, trygg infrastruktur och långsiktigt hållbara lösningar.
Dette er en tidsbegränsad projektanställning på 1,5 år kopplad till genomförandet av projektet.

Arbetsuppgifter
Som projektledare är du beställarens företrädare och leder projektet genom hela processen till färdig anläggning.
I rollen driver du projektet strategiskt och operativt samt ansvarar för projektets tidplan, ekonomi, kvalitet och riskhantering.
Arbetet innebär även att upphandla och samordna konsulter och entreprenörer samt arbeta med entreprenadjuridik enligt AB/ABT och AMA, inklusive hantering av ÄTA, kontraktsfrågor och ekonomisk uppföljning.
Du samverkar nära föreningsliv, verksamheter och andra intressenter för att säkerställa att anläggningen blir funktionell, trygg och hållbar över tid.
Du får en central roll i ett projekt med hög synlighet och stort engagemang.
Hos oss får du möjlighet att utveckla hållbara och moderna miljöer.
Vi erbjuder bland annat:
• sätta ett tydligt avtryck i kommunens utveckling
• leda ett projekt med stor samhällsnytta och synlighet
• bidra till att skapa en levande och hållbar mötesplats för framtida generationer
• samarbete med engagerade kollegor inom fastighet, drift och verksamhet

Kvalifikationer
Vi söker dig som
har relevant högskoleutbildning inom landskap, väg- och vatten, anläggning eller motsvarande erfarenhet.
har flera års erfarenhet av att självständigt leda anläggningsprojekt
har dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT)
har erfarenhet av upphandling enligt LOU
är van att ta fullt budgetansvar och arbeta med ekonomisk uppföljning
Meriterande är erfarenhet av idrottsanläggningar, park- och grönyteprojekt eller samverkansprojekt i offentlig miljö.
Som person är du trygg och handlingskraftig. Du skapar struktur i komplexa sammanhang och bygger förtroende hos både entreprenörer, föreningsliv och interna samarbetspartners. Du drivs av att leverera resultat som håller över tid och som gör skillnad i människors vardag.
Vill du vara med och forma framtidens Kumlabyfält?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11/2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Kumla kommun
(org.nr 212000-1975)

Arbetsplats
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt
Förvaltningschef
Anna Windal anna.windal@kumla.se 0722195288

Jobbnummer
9810650