Projektledare/Affärsutvecklare till Aspia, Stockholm
2025-12-09
Aspia är en marknadsledande partner inom bland annat redovisning, lön och rådgivning, och erbjuder våra kunder en mängd andra företagsnära tjänster. Till vårt huvudkontor i Stockholm söker vi dig som vill vara med och bidra till affärs- och tjänsteutvecklingen i rollen som projektledare/affärsutvecklare!
Vi investerar stort i Aspias affärs- och tjänsteutveckling för att vi ska kunna erbjuda det bästa utbudet av tjänster till våra kunder, och för att våra medarbetare ska få en spännande utveckling hos oss. Vi leder idag utvecklingen inom branschen och har hög kompetens och väl utarbetade strategier för automatisering och effektivisering av vårt tjänsteutbud.
Vi vill såklart fortsätta kunna erbjuda marknadens bästa tjänsteutbud till våra kunder, och hoppas att du är personen som vill driva arbetet framåt tillsammans med oss.
Om uppdraget/rollen:
I rollen som projektledare på Aspia kommer du att ha en viktig och strategisk roll i arbetet med vidareutvecklingen av Aspias tjänsteutbud, leveransprocesser och systemstöd för vår tjänsteleverans. Du kommer bli en del av vårt team inom avdelningen Service Management, där vi är drygt 20 ambitiösa kollegor som arbetar idag, och tillsammans ansvarar vi för att förvalta och vidareutveckla våra tjänsteerbjudande inom Aspia.
I din roll som projektledare hos oss kommer du ansvara för att driva både större och mindre initiativ avseende bland annat:
- Vidareutveckling av vårt tjänsteerbjudande avseende paketering av olika tjänster
- Upphandlingar samt införande av nya tjänster och system
- Större förändringsinitiativ i organisationen
Du kommer arbeta nära och i samarbete med övriga funktioner inom Service Management, våra affärsstödsenheter samt våra drygt 50 kontor.
Vem är du?
En lämplig bakgrund för tjänsten är att du:
- tidigare har arbetat i en liknande roll, gärna i en större konsultorganisation alternativt IT-organisation.
- har några års erfarenhet av att projektleda olika typer av projekt och initiativ samt arbeta mot tydligt uppsatta mål.
- innehar relevant högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning
- har goda kunskaper om ekonomi samt erfarenhet av affärssystem. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med större affärssystem.
- Då rollen kommer att innebära kommunikation på både svenska och engelska, är det viktigt att du behärskar båda språken obehindrat.
Som person är du driven, utåtriktad och lösningsorienterad. Du har ett intresse och en vilja för att uttrycka dina tankar och idéer, har god kommunikativ förmåga och nyfiken på teknik. För att trivas i rollen som projektledare hos oss, är du en person som trivs i mötet med andra då rollen innebär många kontaktytor, samt att du har förmågan att bygga relationer och nätverk både internt och externt. Vidare är du noggrann och strukturerad av dig.
Vad vi erbjuder:
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Stockholm, men möjlighet till hybridarbete finns. Tillträde: så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och besvara våra urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer kommer starta i mitten av januari och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Adam Von Köhler: adam.von.koehler@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9635640