Projektledare - Utvecklande arbetssätt för styrning & Ledning
We are Pears AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-06-25
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WE ARE PEARS SÖKER PROJEKTLEDARE
STYRNING & LEDNING | VERKSAMHETSUTVECKLING | OFFENTLIG SEKTOR
REGION VÄSTERNORRLAND
Vill du leda ett strategiskt förändringsarbete som stärker styrning och ledning i en av Sveriges största regioner?
We are Pears söker nu en erfaren Projektledare inom verksamhetsutveckling och strategisk styrning till ett omfattande utvecklingsuppdrag hos Region Västernorrland.
Detta är ett verksamhetsnära uppdrag där du får möjlighet att utveckla framtidens arbetssätt för styrning och ledning i nära samarbete med regionens ledningsgrupper och chefer.
Om uppdraget
Som projektledare kommer du att ansvara för att vidareutveckla Region Västernorrlands ramverk för styrning och ledning.
Uppdraget handlar om att omsätta strategi till praktiskt genomförande genom att utveckla arbetssätt, processer och metoder som stärker organisationens långsiktiga utveckling.
Arbetet genomförs iterativt och i nära dialog med regionens chefer, ledningsgrupper och verksamheter där du leder workshops, analyserar organisationens behov och driver förändringsarbetet från idé till implementering.
I UPPDRAGET INGÅR ATT
✓ Leda projektet från start till mål
Planera, koordinera, genomföra och följa upp projektets olika faser.
✓ Utveckla framtidens styrningsmodell
Ta fram ramverk, processer och arbetssätt som stärker Region Västernorrlands strategiska ledning.
✓ Leda workshops och facilitera förändringsarbete
Planera och genomföra dialogbaserade workshops tillsammans med chefer och ledningsgrupper.
✓ Genomföra analyser
Identifiera mönster, utvärdera nuläge och omsätta insikter till konkreta förbättringsförslag.
✓ Implementera nya arbetssätt
Stödja verksamheten vid införande, anpassning och uppföljning av det nya ramverket.
✓ Skapa bred förankring
Säkerställa att lösningar förankras hos ledning och verksamhet genom ett inkluderande arbetssätt.
Vi tror att du har
• Flerårig erfarenhet av projektledning inom verksamhets- och organisationsutveckling
• Erfarenhet av verksamhets- och processutveckling
• Erfarenhet av uppdragsledning eller utredningar inom offentlig verksamhet på ledningsnivå
• Stor erfarenhet av att leda komplexa förändrings- och utvecklingsuppdrag
• Stor erfarenhet av utredningsarbete i komplexa organisationer
• Erfarenhet av att leda workshops och faciliteringsprocesser för ledningsgrupper
• Erfarenhet av strategiskt förändringsarbete inom offentlig sektor
• God förståelse för styrning, ledning och organisationsutveckling
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
• Ett strukturerat, resultatorienterat och konsultmässigt arbetssätt
• Kunskap om Region Västernorrlands organisation och processledning är meriterande
Varför arbeta genom We are Pears?
På Pears hjälper vi organisationer att accelerera sin utveckling genom tillgång till marknadens främsta specialister inom verksamhetsutveckling, projektledning och digital transformation.
Vi tror på långsiktiga relationer, hög kvalitet och människor som vill göra verklig skillnad.
Hos oss får du arbeta i uppdrag där din kompetens påverkar verksamheter, medarbetare och samhället på riktigt.
Om We are Pears
We are Pears är ett svenskt konsult- och teknikföretag som hjälper organisationer att växa genom tillgång till högt kvalificerade specialister och experter.
Vi levererar kompetens inom:
• AI & Data
• Enterprise Architecture
• Verksamhetsutveckling
• Projektledning
• Cyber Security
• IT-infrastruktur
• Systemutveckling
• Cloud & DevOps
• Digital Transformation
Tillsammans skapar vi värde – på riktigt.
Är du redo för nästa utmaning?
Ansök via pears.se
eller kontakta oss så berättar vi mer.
We are Pears
People. Technology. Transformation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
pears.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Pears AB
(org.nr 559499-6364) Arbetsplats
Västernorrland Jobbnummer
9979904