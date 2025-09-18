Projektledare - Strategisk etableringar inom energi och industri
Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB / Byggjobb / Sollefteå Visa alla byggjobb i Sollefteå
2025-09-18
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB i Sollefteå
Energidalen i Sollefteå söker dig som vill leda arbetet med framtidens etableringar i en av Sveriges mest kraftfulla kommuner.
Sollefteå är en av Sveriges mest elproducerande kommuner med hela 26 vattenkraftverk och flera stora vindkraftparker. Här finns en stark närvaro av energibranschen - en sektor som sysselsätter runt 500 personer och växer snabbt. Kommunen befinner sig i en expansiv fas där nya stora satsningar inom kraft, energi och elintensiv industri skapar möjligheter för både lokalt och regionalt näringsliv.
Energidalen i Sollefteå AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som ägs till 100 procent av Sollefteå kommun. Vårt uppdrag är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning, och vi arbetar nära både Mittuniversitetet och näringslivet för att bygga framtidens industriella bas.
Läs mer på: www.energidalen.nuPubliceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker en projektledare för strategiska etableringar, med särskilt fokus på elintensiv industri och energirelaterade utvecklingsprojekt. Du kommer att ha en nyckelroll i att driva projekt från tidiga förstudier till genomförande, i nära samverkan med företag, myndigheter och utbildningsaktörer.
Det här är en roll för dig som är strukturerad, noggrann och van att hantera komplexa processer där kunskap inom planfrågor, miljölagstiftning och byggrelaterade frågor är särskilt värdefull. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning eller industriell utveckling, och att du trivs i en bred roll där du både driver projekt och bygger relationer.
Leda och samordna etableringsprojekt inom elintensiv industri och energibranschen.
Arbeta strategiskt med planfrågor, tillståndsprocesser, miljö- och byggfrågor.
Samverka med företag, kommunens förvaltningar, utbildningsaktörer och myndigheter.
Identifiera nya utvecklingsmöjligheter och driva dem framåt i projektform.
Representera Energidalen i olika nätverk och sammanhang, både regionalt och nationellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning, t.ex. inom samhällsbyggnad, miljö, teknik, planering eller liknande.
Erfarenhet av projektledning, gärna inom samhällsutveckling, industrietableringar eller offentlig sektor.
Kunskap om bygg- och miljöfrågor samt planprocesser.
En strukturerad och noggrann arbetsstil du gillar ordning och reda och att följa upp.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta självständigt.
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Erfarenhet från energi-, kraft- eller industrietableringar.
Tidigare arbete i kommunal eller statlig verksamhet.
Vill du vara med och bygga framtidens Sollefteå?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett team med höga ambitioner!
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB Kontakt
VD Energidalen i Sollefteå AB
Mikael Näsström mikael.nasstrom@solleftea.se 070-517 76 21 Jobbnummer
9516184