Projektledare - Sakkunnig inom digital infrastruktur
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-07-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Trivs du i en roll där teknik, innovation och strategiskt utvecklingsarbete möts? Vill du vara med och utveckla kommunens digitala fastighetsförvaltning? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som Projektledare - Sakkunnig inom digital infrastruktur (SDI) blir du en del av Fastighetsavdelningen som ansvarar för att Jönköpings kommuns verksamheter har funktionella och hållbara lokaler. Genom långsiktig planering, energieffektivisering och god skötsel utvecklar, bygger, driver och underhåller avdelningen kommunens fastigheter.
I rollen är du kommunens specialist inom digitala arbetssätt i byggprojekt, informationsmodeller och fastighetsdigitalisering. Du arbetar i nära samverkan med byggprojektledare, projekteringsledare, konsulter och andra specialistfunktioner för att säkerställa att våra byggprojekt följer kommunens digitala krav och levererar rätt information genom hela projektets livscykel.
Du har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för en datadriven och hållbar fastighetsförvaltning genom att säkerställa kvalitet i projektens digitala information och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt, metoder och tekniska standarder.
Tjänsten utgår i huvudsak från kommunhuset Hoven, Västra Storgatan 16, Jönköping.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
• Upprätta och följa planering för alla SDI‐aktiviteter i projekt
• Leda arbetet med att införa och följa kommunens krav på projektinformationsmodell (PIM), märkning och informationsstruktur
• Säkerställa att projekt använder Fastighetsavdelningens gemensamma projektdatamiljö och att rätt metodik följs från start till överlämning
• Delta i beslutspunkter, granskningar och avstegshantering kopplat till digitala krav och arbetssätt
• Bidra med specialistkompetens inom fastighetsdigitalisering, exempelvis IoT, automationssystem och datadriven förvaltning
• Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och tekniska riktlinjer inom digital fastighetsutveckling
Din kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har förmågan att se helheten, både ur projektens och förvaltningens perspektiv. Du trivs i en roll där du får driva frågor framåt, skapa struktur och bidra till utveckling i komplexa projektmiljöer. Du är trygg i din kompetens och har mod att utmana befintliga arbetssätt när du ser förbättringsmöjligheter. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetsinriktad, med en god förmåga att skapa engagemang och bygga förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom bygg, teknik, fastighet, digitala system eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Lång och bred erfarenhet av deltagande i byggprojekt i roller som t.ex. projektledare, projekteringsledare, BIM‐samordnare eller liknande
• Erfarenhet av digitalt projektgenomförande och projekteringsmetodik
• Erfarenhet av arbete med digitala verktyg, projektdatamiljöer och informationshantering
• God förståelse för fastighetsförvaltning och dess processer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av processledning, samverkansledning och förändringsarbete
• Utbildning inom BIM, informationsmodellering eller fastighetsautomation
• Förståelse för fastighetsdigitalisering: IoT, sensorer, automationssystem och datadriven förvaltning
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb – du blir en del av något större.
Läs mer om:
• Dina förmåner som medarbetare
• Hur det är att jobba hos oss
• Tekniska kontoret
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 37
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp H. För mer information om befattningens löneintervall, se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Projektledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Rebecca Färgh, Vision rebecca.fargh@jonkoping.se 036-102925 Jobbnummer
10008748