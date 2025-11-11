Projektledare - med ansvar för en av våra större hyresgäster
2025-11-11
VöFAB äger och förvaltar lokaler för samhällsviktiga verksamheter i Växjö kommun.
Fastighetsbeståndet omfattar cirka 550 000 kvadratmeter och består huvudsakligen av skolor, förskolor, universitet, idrottsanläggningar, kontor och föreningslokaler. Dessa byggnader är strategiskt placerade över hela kommunen och spelar en central roll i invånarnas vardag.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
VöFAB söker en engagerad och strukturerad projektledare till underhållsenheten som vill ta ansvar för hyresgästanpassningar kopplade till utbildnings-, universitets- och speciallokaler.
I rollen leder du projekt med fokus på att anpassa och utveckla våra universitetslokaler efter hyresgästens behov från mindre anpassningar till mer omfattande ombyggnationer med projektbudgetar upp till cirka 10 miljoner kronor. Du kommer arbeta tätt tillsammans med projektledare inom underhåll som ansvarar för byggnadernas underhåll och utveckling.
Som projektledare ansvarar du för att:
* Planera, leda och följa upp projekt inom främst hyresgästanpassningar i utbildnings- och speciallokaler men kan även omfatta investeringar.
* Driva projekt från behovsanalys till färdigställande, med ansvar för budget, tidplan och kvalitet.
* Genomföra avrop och upphandlingar enligt LOU.
* Samordna konsulter och entreprenörer i dialog med hyresgäst.
* Säkerställa att projekten genomförs hållbart, kostnadseffektivt och med god kommunikation.
* Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom projektverksamheten.
* Delta i samordning och erfarenhetsutbyte inom enheten för att stärka gemensamma arbetssätt och kompetens.
Arbetet sker i nära dialog med vår hyresgäst, där fokus ligger på lösningsorienterad samverkan, hög kvalitet, kommunikation och god service.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Praktisk erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen, exempelvis som projektledare, platschef, byggledare eller fastighetsförvaltare.
* Erfarenhet av att leda projekt med flera aktörer.
* Goda kunskaper i Office-paketet.
Det är meriterande om du har:
* Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom bygg, fastighetsförvaltning eller byggproduktion.
* Kunskap inom entreprenadjuridik, LOU, BAS P/U eller certifiering som kontrollansvarig.
* Erfarenhet av att bidra till utveckling av arbetssätt, processer eller team.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Kvalitetsmedveten, ansvarstagande och beslutsam.
* En lagspelare med god samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroendefulla relationer både internt och externt.
* Kommunikativ, både muntligt och skriftligt.
* Flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
* Strukturerad och van att skapa ordning även i komplexa projekt.
* Van att ta initiativ och bidra till samarbete och utveckling i team.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Urval sker löpande varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
