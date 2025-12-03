Projektledare - kommunala fastigheter och av bostadsanpassningsärenden
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och strukturerad projektledare med erfarenhet handläggning av bostadsanpassning som också kommer arbeta med projekt kopplade till våra kommunala fastigheter. Du kommer att ha en central roll i att driva, samordna och följa upp projekt både inom bostadsanpassning för enskilda medborgare och utvecklings- och underhållsprojekt i kommunens fastighetsbestånd. Din uppgift är att säkerställa att våra projekt planeras och genomförs på ett rättssäkert, effektivt och kvalitetssäkrat sätt med fokus på funktionella boendemiljöer, hållbara kommunala lokaler och hög samhällsnytta. Arbetsuppgifter
Driva och leda projekt inom bostadsanpassning samt på kommunala fastigheter.
Säkerställa att projekt följer lagar, regler och kommunens riktlinjer.
Ansvara för upphandling och samordning av entreprenörer och konsulter.
Göra kostnadsbedömningar, kalkyler och uppföljningar.
Vara kontaktperson gentemot brukare, verksamheter och samarbetspartners.
Utveckla rutiner, processer och arbetssätt inom projektledning.
Bidra till kommunens långsiktiga fastighetsutveckling.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig(t.ex. byggteknik, samhällsplanering, arbetsterapi eller annan likvärdig utbildning)
Erfarenhet av projektledning, gärna inom offentlig verksamhet.
Goda kunskaper om bostadsanpassnings lagen och angränsande lagstiftning.
Erfarenhet av arbete med bygg- eller fastighetsprojekt.
Förmåga att kommunicera tydligt och bygga förtroendefulla relationer.
God organisatorisk förmåga och vana att arbeta självständigt.
Meriterande är erfarenhet från kommunal fastighetsförvaltning och arbete i samverkan med entreprenörer.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
