Projektledare - Etablering & Butiksutveckling / Mestergruppen / Stockholm
2026-02-03
Mestergruppen söker en Projektledare till Etablering & Butiksutveckling - en bred och verksamhetsnära roll med ansvar för projekt inom etablering, ombyggnation, koncept- och butiksutveckling. Rollen är central för Mestergruppens fortsatta utveckling och innebär ett nära samarbete med både fria handlare och interna funktioner.
OM ROLLEN
Som Projektledare inom Etablering & Butiksutveckling, ingår du i ett team som planerar, leder och driver allt ifrån mindre uppdrag till större projekt inom etablering, ombyggnation, koncept- och butiksutveckling.
Avdelningen arbetar på uppdrag av både Mestergruppen centralt och våra delägare - fria handlare runt om i landet - vilket innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med delägare, hyresvärdar, interna funktioner och externa parter.
Du utgår från Mestergruppens servicekontor i Solna och rapporterar till Etablering & Butiksutvecklingschef. Rollen innefattar en hel del resor, då du utifrån uppdrag och behov besöker de fria handlarna runt om i landet. Tjänstebil ingår.
ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER I KORTHET:
• Planera, styra och leda genomförandet av projekt inom ombyggnation, koncept- och butiksutveckling.
• Fungera som stöd i driftrelaterade frågor.
• Stötta Etablering & Butiksutvecklingschef i etablerings- och fastighetsrelaterade frågor.
• Säkerställa att uppsatta mål nås, kvalitativt såväl som ekonomiskt.
• Delta i - och ibland driva - utveckling av medlemstjänster.
• Vidareutveckla och förbättra arbetssätt, processer och rutiner.
DIN PROFIL - ERFARENHETER & EGENSKAPER
Till rollen söker vi dig som har stor erfarenhet inom detalj- och/eller bygghandel. Rollen har inget personalansvar, men det är viktigt att du som projektledare trivs med att kommunicera och leda möten. Att vara strukturerad, ha en god social förmåga samt förståelse för delägarnas vardag är en förutsättning för att lyckas. Vi efterfrågar också en stark genomförandekapacitet och förmåga att nå resultat.
Vi tror att du tidigare har arbetat som projektledare eller i en motsvarande roll med liknande arbetsuppgifter. Alternativt har du varit plats-/butikschef för en större verksamhet eller haft regionchefsansvar.
Erfarenhet av etablering och fastighetsfrågor är inget krav, men vi ser gärna att du har en övergripande förståelse för dessa frågor efter din tid som plats-/butikschef eller motsvarande. Vi förutsätter också att du är duktig på driftsrelaterade frågor och har god förståelse för detaljhandel. Har du arbetat med både B2C och B2B är detta ett plus.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN, TROR VI ATT DU HAR:
Erfarenhet från detalj- och/eller bygghandel, både B2C och B2B.
Arbetat som projektledare och/eller i en roll som plats-/butiks- eller regionchef.
Förståelse för driftrelaterade frågor, butiksekonomi och kommersiell verksamhet.
Vana att leda möten och samordna flera intressenter.
Erfarenhet av etablering och/eller fastighetsrelaterade frågor - meriterande
Ansvarat för ombyggnationer, investeringar eller hyresdialoger - meriterande.
God ekonomisk kunskap från universitetsutbildning, branschutbildning eller erfarenhet.
God vana från digitalt arbete, samt gärna kunskap i ritprogram såsom SketchUp, AutoCAD eller liknande.
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER:
Strukturerad och trivs med att arbeta parallellt med flera uppdrag.
Positiv och lösningsorienterad.
Prestigelös och flexibel - du trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar.
Kommunikativ, lyhörd och samarbetsinriktad.
Inspirerande, drivande och engagerad med hög genomförandekapacitet.
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Mestergruppen med Wise rekryteringskonsult Kajsa Sandén, senior rekryteringskonsult på Wise Sales (fd SalesOnly). Du söker enkelt med ditt CV och/eller din LinkedIn-profil på wise.se. Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta Kajsa på +46 735 216 531 alt via mejl: kajsa.sanden@wise.se
. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 7-10. Varmt välkommen med din ansökan!
OM MESTERGRUPPEN
Mestergruppens är en av Sveriges ledande aktörer inom bygg- och färgfackhandeln och stödjer fria entreprenörer genom starka kedjor, effektiva inköp, digitalisering och ett omfattande serviceerbjudande.
Avdelningen Etablering & Butiksutveckling präglas av en nybyggaranda, hög tillit och ett prestigelöst arbetssätt. Här arbetar du i ett litet, engagerat team med stor möjlighet att påverka - både hur rollen utformas och hur Mestergruppen utvecklas framåt. Kulturen är öppen, familjär och präglas av ett gemensamt driv att skapa värde för handlare och organisation.
Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan och omfattar kedjorna XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes, Colorama och Mal Proff. Sammantaget är Mestergruppen marknadsledande inom såväl byggmaterialhandeln som färgfackhandeln i Sverige, med cirka 275 butiker inom byggmaterial och omkring 185 butiker inom färgfackhandeln. Tillsammans utgör detta ett av Sveriges största och mest heltäckande butiksnät. Bolaget har en total extern butiksomsättning på cirka 15 miljarder kronor.
| www.xlbygg.se
| www.bolist.se
| www.happyhomes.se
| www.colorama.se
| www.malproff.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
STOCKHOLM
Wise Kontakt
Kajsa Sandén kajsa.sanden@salesonly.se +46735216531
