Projektledare - Eldistribution till Distrikt Nord, Eltel
2025-12-16
Är du en erfaren projektledare som vill leda Sverige in i framtidens energiförsörjning?
Eltel växer och har vunnit fler affärer, så nu behöver de utöka styrkan med ytterligare projektledare till alla deras distrikt i Sverige. Därför söker vi nu en driven och självgående Projektledare som vill leda projekt och vara en nyckelspelare i Eltels växande verksamhet, är det du? Varmt välkommen med din ansökan!
Varför ska du välja Eltel som arbetsgivare?
Du kommer att spela en viktig roll i Eltels satsning på att utveckla vårt erbjudande inom eldistribution mot vår nya kund Eon. Du rapporterar till avdelningschef Fawaz som är en trygg och prestigelös ledare samtidigt som han är lyhörd, mål- och resultatorienterad och mycket kunnig inom området.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Projektledare har du självständigt ansvar för allt som rör dina projekt. Du ansvarar och leder projekt mot ställda projektmål avseende tid, ekonomi, resurs och kvalité. Som projektledare kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa framgången för Eltels projekt och bidra till företagets övergripande mål.
Du kommer att främst leda projekt för Eon inom hela distrikt Nord och det kommer att röra sig om både nybyggnation såväl som ombyggnation och underhåll av tekniska anläggningar.
Du planerar för att arbetet utförs efter kundernas och andra kravställares önskemål och håller ihop helheten i projektet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Självständigt leda projekt inom eldistribution (upp till 36kV - mellanspänning) och förnya befintliga nät.
• Ansvara för tidplanering, ekonomisk uppföljning och riskhantering.
• Daglig styrning och samordning av flera arbetslag, inklusive tätt samarbete samt dialog med ledande montörer.
• Planera och säkerställa att mark- och installationsarbeten utförs enligt kundens önskemål och tidsramar.
• Besöka arbetsplatser minst en gång i veckan och upprätthålla nära dialog med beställare och montörer.
• Hantera beställningar, resurssättning, fakturering och rapportering.
• Delta i kund- och byggmöten samt säkerställa en säker arbetsmiljö för både egen personal och underentreprenörer.
Placeringen kommer att vara någonstans i distrikt Nord, helst i Sundsvall, Östersund eller Umeå, men för oss är det viktigast att vi hittar rätt person, så även andra placeringar i distriktet kan bli aktuella.
Vem är du?
Det allra viktigaste för att du ska lyckas i rollen som projektledare är dina personliga egenskaper; att du gillar att arbeta mot tydliga mål och resultat; du är självgående och tar de initiativ och sätter igång de aktiviteter som behövs för att driva projektet framåt. Du är bra på att bygga relationer samtidigt som du är väldigt tydlig i din kommunikation. Utmärkande hos dig är att du tar stort eget ansvar i allt du åtar dig.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Ha erfarenhet inom eldistribution sedan tidigare - antingen som projektledare, elprojektör, -beredare eller distributionselektriker.
• Ha kunskap/utbildning kopplat till AB04/ABT06.
• Ha kunskap/utbildning kopplat till BAS U, BAS P, AMA, ESA & EBR.
• Vara bra på Excel och behärska Office paketet väl.
• Ha B-körkort.
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Du behöver ha minst en gymnasieutbildning och goda tekniska kunskaper inom elkraft som du har skaffat dig genom praktisk erfarenhet i fält, exempelvis som servicetekniker eller kontrollanläggningsingenjör. Det är meriterande om du har en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft. Du är en klippa på ekonomi och resultatuppföljning och det är meriterande om du har utbildning som projektledare och/eller inom el.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status).
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Poolia på sofie.cardegren@poolia.se
