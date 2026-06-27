Projektledare - driv tillväxt, inkludering och jobbskapande
Stiftelsen Tillväxt Helsingborg / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-27
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Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Vi söker en operativ och relationsdriven projektledare som vill vara med och skapa verklig förändring för människor långt från arbetsmarknaden. Rollen passar dig som är en naturlig doer – någon som trivs ute i verksamheten, bygger relationer, leder människor och får saker att hända.
Det här är inte en skrivbordsroll. Du kommer att arbeta nära deltagare, arbetsgivare, samarbetspartners och teamet varje dag. Rollen kombinerar projektledning, deltagararbete, nätverkande och verksamhetsutveckling.
Operativt arbete med deltagare och insatser
Du arbetar aktivt i våra individinsatser och är närvarande i verksamheten tillsammans med deltagarna.
Arbetet innebär bland annat att:
Leda workshops, gruppaktiviteter och motivationsinsatser
Coacha deltagare mot arbete, praktik och studier
Bygga relationer och skapa trygghet med deltagare från olika bakgrunder
Följa deltagare genom olika steg i Jobbtrappan
Vara aktivt involverad i arbetsinsatsen En Väg Framåt
Arbeta nära deltagare ute i verksamheten och i kontakt med arbetsplatser och samarbetspartners
Matcha deltagare mot arbetsgivare, praktik och nätverk
Skapa energi, engagemang och rörelse i grupper och aktiviteter
Projektledning och genomförande
Du driver och koordinerar våra arbetsmarknads- och integrationsinsatser tillsammans med teamet och externa partners.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Jobbtrappan
En Väg Framåt
Jobbmatchen
Workshops, nätverksträffar och arbetsmarknadsaktiviteter
Rollen innebär både strategiskt tänkande och operativt genomförande. Du behöver kunna växla mellan att planera, samordna, följa upp och samtidigt vara aktiv ute i verksamheten.
Relationsbyggande och extern samverkan
Rollen är mycket utåtriktad och bygger på stark närvaro i nätverk och samarbeten. Du behöver trivas med att skapa nya kontakter och bygga långsiktiga relationer.
Du kommer bland annat att:
Bygga relationer med företag, arbetsgivare och näringsliv
Skapa samarbeten med offentlig sektor, utbildningsaktörer och civilsamhälle
Ha löpande dialog med finansiärer och partners tillsammans med VD
Representera verksamheten i möten, nätverk och externa forum
Identifiera nya möjligheter för samarbeten, praktikplatser och jobbvägar för deltagare
Vara en aktiv ambassadör för verksamheten ute i Helsingborg
Vara nyfiken på, och aktivt leta efter, nya utvecklingsmöjligheter för det befintliga IOP-samarbetet mellan Tillväxt Helsingborg, HIF och Arbetsmarknadsförvaltningen.
Team och ledarskap
Du har en viktig roll i att skapa riktning, energi och framdrift i teamet.
Det innebär bland annat att:
Coacha och stötta kollegor i det dagliga arbetet
Bidra till ett starkt team med hög energi och tydligt fokus
Skapa struktur och prioriteringar i verksamheten
Säkerställa att aktiviteter och insatser håller hög kvalitet och leder framåt
Rapportering och utveckling
Du arbetar löpande med uppföljning och utveckling av verksamheten för att säkerställa kvalitet och resultat.
Arbetet omfattar bland annat att:
Följa upp deltagarresultat och projektmål
Bidra till rapportering till Helsingborgs stad och andra finansiärer
Dokumentera resultat, aktiviteter och samhällseffekter
Vara med och utveckla nya metoder, samarbeten och arbetssätt
Bidra i strategiska diskussioner tillsammans med VD och partners
Självständigt tänka ut, strukturera och formulera hur det framtida IOP-samarbetet ska se ut, samt ansvara för att författa och utforma det nya IOP-avtalet.
Vi tror att du är...
En person som gillar människor och bygger relationer naturligt
Självgående, initiativrik och handlingskraftig
Bekväm med att prata inför grupper och leda workshops
Energisk, lösningsorienterad och prestigelös
Strukturerad nog att följa upp och driva projekt framåt – men framför allt en person som gillar att vara där det händer
Intresserad av arbetsmarknadsfrågor, integration och social förändring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tillväxt Helsingborg
Södergatan 15 (visa karta
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252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Tillväxt Helsingborg Jobbnummer
9982072