Projektledare - Boliden Aitik (Manskapshus-projektet)
Projektledare - Boliden Aitik (Manskapshus-projektet)
Plats: Aitik
Omfattning: Heltid, projektanställning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Projektanställning 1-2 år, med möjlighet till förlängning eller annan anställningsform
Lön: Individuell lönesättning
Om rollen
Vi söker en strukturerad och erfaren projektledare som vill driva byggnationen av ett nytt Manskapshus i Aitik. Projektet omfattar en större huvudbyggnad med omklädningsrum, uppstartsrum, restaurang, gym, kontor samt tillhörande gång- och trafiklösningar inklusive mark och infrastruktur. Du leder projektet enligt Bolidens projektmodell och säkerställer att alla delar följer tidplan, budget och kvalitetskrav.
Ansvarsområden
• Driva delprojektet enligt projektplan, projektmodell, budget, tidplan och omfattning
• Säkerställa att avtal, kvalitetsplaner och kontrollplaner följs
• Leda, planera och följa upp det dagliga projektarbetet
• Upprätthålla en säker arbetsmiljö och säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och standarder
• Dokumentera beslut genom alla projektfaser
• Granska konsulters och entreprenörers upparbetad tid/mängd vid månadsbryt
• Säkerställa att entreprenörer upprättar och följer arbetsmiljöplan
• Rapportera projektstatus veckovis inom tid, ekonomi och funktion
• Hantera avvikelser och rapportera till huvudprojektledaren
• Löpande bedömning av kostnadsprognos och tidplan
• Godkänna inleveranser och säkerställa korrekt innehåll
• Upprätta inspektions- och testplaner
• Uppdatera ekonomisk uppföljning månadsvis
• Säkerställa att inspektioner genomförs och dokumenteras
• Ha direktkontakt med intern personal och entreprenörers projektledare
• Samordna med driftorganisation och förse alla aktörer med nödvändig information
• Granska drift- och UH-instruktioner gällande tekniskt innehåll och omfattning
• Upprätta överlåtelsehandlingar och säkerställa att AMP överlämnas till BAS-U
• Leverera handlingar till inköpssamordnare enligt upphandlingstidplan
• Bistå huvudprojektledaren vid delegerade ärenden
Befogenheter
• Beställnings- och attesträtt enligt delegering
• Godkänna upphandlingar inom projektbudgetens ramar
• Föreslå förändringar och omprioriteringar inom projektets budget
• Anlita projektgemensamma resurser
• Vidaredelegera arbetsuppgifter (ej attesträtt)
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av projektledning inom bygg, industri, anläggning eller liknande
• Är van att arbeta i komplexa projekt med många intressenter
• Har god förståelse för tekniska lösningar, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning
• Är kommunikativ, strukturerad och trygg i beslutsfattande
• Har stark förmåga att följa upp ekonomi, tidplaner och leveranser
• Har ett tydligt säkerhetsfokus och arbetar proaktivt
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare FolCon AB
(org.nr 559234-8618) Arbetsplats
Folcon AB Kontakt
Fredrik Karlsson fredrik@folcon.se Jobbnummer
9817581