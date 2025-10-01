Projektledare - bidra till en bättre framtid tillsammans med Sigma
Om rollen
Brinner du för projektledning och vill göra skillnad inom hållbar industri? Hos oss på Sigma Industry North får du möjligheten att leda spännande projekt inom teknik och energi, med fokus på framtidens lösningar.
Som projektledare hos oss kommer du att driva både små och stora projekt tillsammans med våra kunder - främst inom industrin. Du ansvarar för planering, ledning och uppföljning, med målet att leverera inom givna ramar för kostnad, tid och kvalitet. Tillsammans med våra erfarna kollegor blir du en viktig del av utvecklingen av hållbara energilösningar i norra Sverige.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från industrin eller annan teknisk bransch - gärna i en ledande eller projektledande roll.
Är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom ett relevant område.
Har god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Är van att ta initiativ, skapa struktur och motivera andra.
Trivs i dynamiska miljöer och är bekväm med att ta dig an nya utmaningar.
Har erfarenhet av områden som energi, elkraft, kärnkraft eller fjärrvärme (meriterande).
Har projektledarcertifiering (t.ex. IPMA eller PMP) - eller är intresserad av att certifiera dig via oss.
Det här erbjuder vi dig:
En trygg anställning i ett bolag med stark tillväxt och framtidstro
Möjligheter till certifiering och kontinuerlig kompetensutveckling
Ett engagerat team där du får vara med och påverka
En arbetsmiljö som präglas av samarbete, inkludering och teknisk nyfikenhet
Initiativ för ökad jämställdhet, bland annat genom kvinnliga nätverk och samarbeten Ersättning
