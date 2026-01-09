Projektledare - Anläggning för utbyggnad av exploateringsområden
2026-01-09
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
På Teknik och service arbetar ca 130 medarbetare inom projekt, exploatering, fastighet, park/gata, kultur/fritid och måltid/lokalvård som tillsammans har uppgiften att göra Båstad till en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. I kommunens planering finns ett flertal exploateringsprojekt med klara detaljplaner för utbyggnad av mark för verksamheter och bostäder.
Vi söker nu en driven och strukturerad projektledare inom exploateringsområdet som vill vara med och utveckla kommunen med utbyggnad av infrastruktur för bostadstomter och verksamhetsmark.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare arbetar du främst med genomförande av olika exploateringsprojekt med utbyggnad av infrastruktur inom områdena gata, park samt vatten- och avlopp.
Ett flertal detaljplaner är klara och står inför utbyggnad av allmän plats och infrastruktur exempelvis:
* Utbyggnad av verksamhetsmark vid väg 105 i Förslöv.
* Utbyggnad av verksamhets- och bostadsmark vid Petersberg entré Båstad.
* Utbyggnad av bostadsmark vid stationen i Båstad.
Ditt ansvarsområde omfattar allt ifrån vara stöd i planprocessen, förprojektering med kostnadsbedömning, projektering, upphandling, byggnation, uppföljning och överlämning till förvaltning och drift. Prioriterade arbetsuppgifter är utbyggnad av exploateringsområden, men det kan även omfatta andra projekt i varierande omfattning.
Som projektledare driver du projekten enligt uppställda ramar vad gäller teknik, tid, ekonomi och miljö. Du har tät samverkan med dina kollegor inom park/gata, exploatering och planavdelningen. Utöver arbete i enskilda projekt har du även en roll som rådgivande specialkompetens i tidiga faser av olika projekt och planarbete.
I ditt uppdrag ingår också att leda och samordna konsulter, entreprenörer och andra aktörer som kan vara involverade så att ni jobbar mot ett gemensamt mål. I rollen ingår även att hålla presentationer inför förtroendevalda och ledning.
Tjänsten är placerad i stab till verksamhetschefen för Teknik och service.Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning kombinerat med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av motsvarande uppdrag som projektledare eller entreprenör som projektchef eller motsvarande inom anläggningsområdet. Dina kunskaper inom entreprenadjuridik (AB/ABT, AMA), kalkyler och upphandling (LOU) är mycket goda. Vi ser gärna att du har erfarenhet med kompetens inom VA-området.
Som person är du strukturerad, självgående och har förmågan att planera och koordinera ditt arbete. Du tycker det är viktigt att skapa god ordning i komplexa projekt. Eftersom du kommer att samarbeta med kollegor inom förvaltningen och samverka med flera aktörer krävs det att du värdesätter goda relationer och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som kan komplettera teamet inom Teknik och service.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval och kommer hålla intervjuer under tiden för annonsering.
Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Teknik och service Kontakt
Verksamhetschef Teknik och Service
Jan Bernhardsson jan.bernhardsson@bastad.se 0431-77710 Jobbnummer
9675004