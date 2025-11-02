Projektledande projektingenjör till Dendro Lift
2025-11-02
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där Dendro Lifts vd och ägare Erik Säfsten berättar mer om företaget och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/7K4oUdt1R4OOPRPiCxxOAW?si=TvmQhoyvRuekRihuHxrNiQ
Därför är du viktig
När ett nytt tåg- eller bussdepåprojekt planeras är det du som håller ihop helheten. Med dig som projektledande projektingenjör vet vi att våra projekt landar rätt, både tekniskt och affärsmässigt. Du driver, dokumenterar, samordnar och säkrar att våra leveranser inte bara fungerar på ritbordet - utan i verkligheten!
Det här är Dendro Lift
Dendro Lift har över 50 års erfarenhet av säkra och ergonomiska liftar för tunga fordon och industrin. Vi har störst marknadsposition just nu - och det är ingen slump. Vår teknik är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera. Ett X2000-tåg är 156 meter långt - hur coolt är det inte att vi har lösningen som kan lyfta hela det tåget från marken?
Vi levererar både till svenska och europeiska kunder. Dendro Lift ingår i en större företagsgrupp tillsammans med Ljungsarps Mekaniska och Vaggeryds Maskin, där svensktillverkade liftar produceras genom Vaggeryds Maskin. Gruppen omsätter cirka 190 miljoner och teamet i Uppsala består idag av fem personer - men vår inverkan är betydligt större än så.
Vår kultur
Här är du inte en liten kugge i ett stort maskineri - du är en central del av teamet. Vi jobbar nära varandra, tar gemensamt ansvar för vår utveckling och stöttar varandras initiativ. Vardagen är prestigelös men proffsig, och du har stora möjligheter att forma både din roll och våra processer.
Teknikintresset förenar oss och vi älskar att lösa problem tillsammans, att något är komplicerat och riktigt tungt gör utmaningen bara roligare. Vi har en nästan barnslig förkärlek för att leverera verkligt stora tunga maskiner och kan samtidigt känna stolthet över att leverera lösningar som faktiskt gör skillnad i samhällskritisk infrastruktur.
Fokus i din roll
I rollen som projektledande projektingenjör driver du våra olika mest omfattande projekt - från offertförfrågan till färdig installation och eftermarknad. Du är med från början och leder projekt som ofta pågår i månader eller år.
Rollen kräver teknisk förståelse, affärslogik och framför allt en förmåga att samordna många aktörer. Det handlar om att vara en del i helheten från tekniskt säljstöd, till leverans, överlämning och uppföljning. Du behöver förstå vad som faktiskt krävs för att leda ett helt byggprojekt.
Det innebär att du arbetar med:
Teknisk kravställning och projektering
Anbudsunderlag, leveransvillkor och kunddialog
Kvalitetsplaner, riskanalyser och dokumentation
Samordning av installation, byggmöten och överlämning
Uppföljning av eftermarknad och kundnöjdhet
Det är en bred roll med mycket ansvar - och mycket frihet. Du är den som har koll på helheten i våra projekt.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva eller koordinera tekniska kundprojekt - gärna inom industri, bygg eller installation. Du är van att hantera både teknik, dokumentation och människor, och har lätt att växla mellan strategi och detaljer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av projektledning med teknisk inriktning
God kännedom om byggprocesser och installationskrav
Förmåga att läsa ritningar och förstå bygghandlingar
Erfarenhet av teknisk dokumentation och kvalitetsarbete
Flytande svenska och engelska - tyska är meriterande
B-körkort
Har du en ingenjörsutbildning? Det är toppen - men vi värdesätter även praktisk erfarenhet och tekniskt intresse. Kanske gillar du att meka med fordon, bygga i CAD eller renovera hemma - det är sådant som gör att du kommer trivas här.
Är det rätt plats för dig?
Det här är en roll för dig som har en förmåga att se helheten - hur olika delar påverkar varandra. Du tänker: "Hur påverkar det här golvkonstruktionen? Och hur hänger det ihop med elinstallationen?". För dig är varje del viktig för att ett projekt ska lyckas fullt ut.
Du drivs av att se resultat, och du vet att ett bra projekt inte sker av en slump. Det kräver kunskap, planering och handlingskraft. Du arbetar självgående, men trivs också i nära samarbete med ditt team. Du uppskattar struktur, tar ansvar och gillar ordning - det är där du gör din insats som bäst.
Vi vet inte exakt var den här resan kommer ta oss - men vi vet att vi har alla möjligheter att skapa något riktigt bra. Och vi vet att det vi gör varje dag bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det är vi stolta över!
Bra att veta
Tillsvidareanställning
Placeringsort Uppsala
Du rapporterar till vd
Visa ditt intresse senast den 17 november, urval kan komma att ske löpande
