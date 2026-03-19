Projektledande automationsingenjör till Ömangruppen i Växjö!
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Vill du ta nästa steg i karriären som automationsingenjör? Hos Ömangruppen i Växjö får du en roll med stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka. Här arbetar du brett, från försäljning och programmering till uppkoppling och utveckling av smarta driftstrategier. Du driver dina uppdrag från start till mål och blir en viktig del i hela processen. Trivs du med att arbeta självständigt och ta egna initiativ? Då kan detta vara din nästa utmaning!
"Mitt namn är Micael Lundstedt och jag är regionchef på Ömangruppen Syd-Ost. Jag söker nu en driven projektledande automationsingenjör. Hos mig får du stöttning i ditt arbete och ingår i ett team där vi samarbetar och löser utmaningar tillsammans. Vi har en arbetsplats där vi både presterar och har kul ihop. Välkommen med din ansökan!" - Micael Lundstedt, Regionchef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som automationsingenjör utgår du från Växjö men ansvarar för att driva styrprojekt inom region Syd/Öst. Du arbetar med både nya och befintliga kunder och har en varierad roll där du planerar, samordnar och genomför ditt arbete självständigt eller tillsammans med andra konsulter. Tjänsten innebär en kombination av projektledning och operativt arbete, vilket gör att du även vid behov arbetar ute på fältet med exempelvis driftsättning, felsökning och optimering av system. Som automationsingenjör har du en central roll inom fastighetsautomation, där ditt fokus är att säkerställa att tekniska system fungerar korrekt och energieffektivt. Ditt arbete bidrar till välfungerande klimatanläggningar och nöjda kunder.
• integration i överordnade styrsystem
• programmering och felsökning av DUC/PLC
• projektledning inom fastighetsautomation
• kalkylering på nya projekt
• intern och extern support
• dokumentation av nya och befintliga system
• skapa och bibehålla goda kundkontakter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsteknik, fastighets- eller industriell automation
• Kunskap inom fastighetsautomation, DUC/PLC-programmering, IT och nätverk samt instrumentering
• Kunskap inom analys av systemdata och förmåga att identifiera avvikelser
• Erfarenhet av arbete med Webbport
• God vana av affärssystem
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av flera styrsystem
Som automationsingenjör är du ansvarstagande, ambitiös och serviceinriktad som person. Du är lyhörd för våra kunders behov och har en förmåga att bygga förtroende hos dem. Du är nyfiken och uppdaterad inom ny teknik och en kreativ problemlösare. Som person är du målmedveten och ödmjuk. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar. Du är affärsorienterad, initiativrik och observant för att finna nya möjligheter till merförsäljning och ökad kundnöjdhet.
Social Hållbarhet
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Växjö
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Micael Lundstedt på +46708772950
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-04-20.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
