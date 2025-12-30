Projektledande arkeologer och arkeologer
För dig som vill vara med och utveckla uppdragsarkeologin och arbeta med att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och forskning finns nu denna möjlighet. Vi söker medarbetare som är kunniga och meriterade men också nyfiken och intresserad av att utmana etablerade föreställningar kring vår historia och tolkningar av det arkeologiska källmaterialet. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Du ska administrera och leda uppdragsarkeologiska projekt och ansvara för att de utförs professionellt utifrån beställarens kravspecifikation, tidplan och budget. Detta omfattar utredningar, förundersökningar, arkeologiska undersökningar och rapportskrivning.
I detta arbete ska du inkludera mindre studier som kontextualiserar resultaten så att alla insatser bidrar till kunskapsuppbyggnaden och kan utveckla vår förståelse kring det förflutna.Kvalifikationer
För arbetet krävs akademisk examen i arkeologi samt minst 1-2 års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning och vana av inmätning och GIS-arbete. Du ska ha god kunskap i svenska eller annat skandinaviskt språk både i tal och skrift.
Då arbetsuppgifterna innebär både självständigt arbete som i grupp, behöver du god förmåga att samarbeta och kommunicera samt anpassa kvalitén på uppgifter och resultat utifrån beställarens krav och önskemål. Du behöver god förmåga att planera, prioritera, hålla tidplaner och budget samt hantera situationer som kräver stor flexibilitet. Självklart är du även noggrann och tålmodig i arbetet.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar en 6 månaders provanställning.
Då resor är vanliga i tjänsten krävs B-körkort. Uppdrag utförs främst i Mellansverige och kan innebära övernattningar.
Arbetet är fysiskt krävande och förutsätter god fysik.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsplatsen
Vi erbjuder dig ett inspirerande och ständigt utvecklande arbete, aktivt arbetsmiljöarbete och kompetenta kollegor. Vi har vårt kontor i centrala Uppsala, 15 min promenad från centralstationen.Så ansöker du
Ansökan skickas till work@sau.se
och ska innehålla CV och ett personligt brev, senast 30 januari. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontaktas verksamhetschef Lars Sundström, lars.sundstrom@sau.se
, 070-0929946 eller vårt fackliga ombud Sofia Prata, sofia.prata@sau.se
, 076-4920474.
