Projektledande Account Manager till etablerat mediebolag!
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2026-06-15
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Om rollen
Som Projektledande Account Manager ansvarar du för att initiera, utveckla och driva kommersiella specialprojekt och bilagor riktade mot olika branscher.
Du identifierar intressanta teman, bygger upp koncept, kontaktar relevanta annonsörer och driver projektet framåt tillsammans med kunder och interna resurser.
Rollen passar dig som gillar att kombinera kreativitet med affärsmannaskap och som motiveras av att ta ett helhetsansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera nya idéer, teman och kommersiella möjligheter.
Planera och driva bilagor och specialutgåvor från idé till färdigt projekt.
Prospektera och kontakta nya annonsörer.
Bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.
Ansvara för hela affären från första kontakt till avslut.
Koordinera projektets olika delar och säkerställa att tidsplaner hålls.
Arbeta strukturerat i CRM och följa upp projekt, aktiviteter och affärer.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan försäljning, affärsutveckling och projektledning.
Du är initiativtagande, kreativ och tycker om att hitta nya vägar framåt. Samtidigt är du affärsmässig och har förmågan att omsätta idéer till konkreta affärer.
Vi tror att du:
Har 2-3 års relevant erfarenhet inom försäljning och projektledning.
Har erfarenhet av CRM-system.
Trivs med att skapa nya kontakter och bygga relationer.
Är strukturerad och van att driva flera processer parallellt.
Är nyfiken, kreativ och ser affärsmöjligheter där andra ser utmaningar.
Har ett starkt eget driv och gillar att ta ansvar.
Meriterande:
Erfarenhet från mediebranschen (mycket meriterande).
Erfarenhet av annonsförsäljning eller innehållsdrivna produkter.
Erfarenhet av koordinering av kommersiella projekt.
Om din nya arbetsplats
Du blir en del av ett väletablerat mediebolag med starka positioner inom flera branschnischade medier och digitala plattformar.
Företaget når dagligen hundratusentals läsare genom sina nyhetssajter, nyhetsbrev, magasin och branschmedier. Här erbjuds du en entreprenöriell miljö där idéer uppskattas och där rätt person får stort utrymme att påverka.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt av vår kund.
Arbetsvillkor & förmåner:
Start: Augusti/september.
Ersättning: Fast månadslön + provision.
Placering: Stockholm, Solna.
Omfattning: Heltid (kontorstider).
Kollektivavtal och 30 dagars semester.
Friskvårdsbidrag 3 000 kr/år (gym finns tvärs över gatan - många kör lunchpass).
Utöver detta kan du förvänta dig:
Tydliga utvecklingsmöjligheter.
Ny roll med stora möjligheter att påverka.
Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar.
Kultur & kul: midnattsloppet, sommarfest, julmingel - och en medarbetarledd trivselgrupp.
Ansök redan idag! Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
9963333