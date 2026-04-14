Projektkvalitetsingenjör till kund inom försvarssektorn
2026-04-14
Projektkvalitetsingenjör till kund i tillväxt - via Aura Personal
Vill du bli en del av ett engagerat team och arbeta med kvalitetsfrågor i tekniskt avancerade projekt? Aura Personal söker nu en Projektkvalitetsingenjör till en av våra kunder i Stockholmsområdet (Rosersberg). Här får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch där kvalitet, teknik och samhällsnytta står i fokus.
Din nya roll
Som Projektkvalitetsingenjör har du en central roll i att säkerställa hög kvalitet i integrations- och leveransprojekt. Du arbetar nära både projektteam och kund och är delaktig genom hela projektets livscykel - från tidig planering till slutleverans.
Rollen kombinerar strategiskt kvalitetsarbete med praktiska inslag. Arbetet sker både i produktionsmiljö och ute hos kund, exempelvis vid installationer i fordon eller marina miljöer. Det här är en tjänst för dig som trivs med ansvar, variation och att växla mellan helhetsperspektiv och hands-on-arbete.
Kvalitetssäkra integrationsprojekt från start till leverans, ofta parallellt i flera projekt med varierande komplexitet.
Analysera kundens kvalitetskrav och planera hur dessa ska verifieras under projektets gång.
Utveckla och implementera kvalitetsplaner och arbetssätt i linje med gällande standarder, såsom ISO 9001 och ISO 14001.
Delta i kontrakts- och designgranskningar för att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls.
Stödja projektteamet i kvalitetsrelaterade frågor kring materialval, produkter och implementation.
Upprätta och underhålla kvalitetsdokumentation, inklusive egenkontroller, installationskontroller samt slut- och leveranskontroller.
Genomföra kvalitetskontroller under produktion och installation för att säkerställa korrekt montage och funktion.
Utföra slut- och leveranskontroller tillsammans med kund.
Driva förbättringsarbete samt hantera förebyggande och korrigerande åtgärder.
Samarbeta med övriga funktioner inom kvalitet och projekt för att utveckla processer och arbetssätt.
Resor förekommer i tjänsten vid arbete på plats hos kund.Profil
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, ett starkt kvalitetstänk och som trivs i tekniska projektmiljöer. Du har både analytisk förmåga och praktisk förståelse för installation och konstruktion.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kvalitetsarbete i tekniska projekt, gärna inom industri, integration eller installation.
God kännedom om kvalitetsstandarder och processer, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.
Förmåga att tolka kundkrav och omsätta dem till praktiska kontroller och lösningar.
Grundläggande förståelse för konstruktion, materialval och montage.
Vana att arbeta i varierande miljöer, såsom produktionsmiljöer och ute hos kund.
Förmåga att kontrollera kabeldragning, installationer och hantera enklare mätutrustning.
God kommunikativ förmåga och trygghet i dialog med kund kring tekniska och kvalitetsrelaterade frågor.
Körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Meriterande:
Erfarenhet av elektriska installationer samt signal- och datakablar.
Kunskap inom funktionstester och felsökning.
Erfarenhet av förbättringsarbete, Lean, Six Sigma eller liknande.
Om uppdraget
Du blir anställd av Aura Personal och arbetar som konsult hos vår kund, ett teknikdrivet företag i stark tillväxt. Uppdraget är långsiktigt med mycket goda möjligheter till utveckling.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Aura Personal.
Viktig information
Bakgrundskontroll och drogtest genomförs inför anställning.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
