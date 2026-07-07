Projektkvalitetsingenjör till Högteknologiskt bolag i Göteborg!
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Vill du arbeta i en projektorienterad kvalitetsroll där teknik, internationella kontaktytor och samhällsviktiga system möts? Har du erfarenhet av kvalitet, större projekt eller regulatoriska krav inom flyg- eller försvarsindustrin? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som Projektkvalitetsingenjör kommer du att tillhöra ett område som arbetar med avancerade tekniska system inom försvarsindustrin. Du blir en del av en verksamhet där kvalitet är en central funktion och där arbetet är uppdelat i flera områden, bland annat projektkvalitet, linjestöd och mjukvarukvalitet. Den här rollen är inriktad mot projektkvalitet inom eftermarknadsprojekt, där du stöttar projektledningen före, under och efter leverans.
Du kommer att arbeta i en internationell miljö med många kontaktytor, både internt och externt. Rollen innebär bland annat kontakt med personer hos slutanvändare, framför allt utomlands, samt samarbete med organisationer som arbetar med underhåll av teknisk utrustning och operativa system. För att trivas i rollen ser vi att du har ett tydligt projekttänk och förståelse för hur projekt drivs framåt. Det är viktigare att du har erfarenhet av projektarbete och kvalitetsfrågor i en större teknisk kontext än att du är specialist inom alla delar av kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledningen i det dagliga projektarbetet kopplat till kvalitet
Arbeta med kvalitetsfrågor före, under och efter leverans i eftermarknadsprojekt
Säkerställa att projekt drivs i linje med relevanta processer, krav och kvalitetsrutiner
Samordna och följa upp kvalitetsrelaterade aktiviteter i projekt
Ha kontakt med interna och externa intressenter, inklusive internationella kontaktytor
Bidra med struktur, uppföljning och kvalitetsperspektiv i projektets olika faser
Vi söker dig som:Har cirka fem års relevant arbetslivserfarenhet eller mer
Har erfarenhet av kvalitet, exempelvis som kvalitetsingenjör, projektkvalitetsingenjör, projektingenjör eller liknande roll
Har erfarenhet av att arbeta i större projekt, uppdrag eller tekniska organisationer
Har förståelse för hur projekt drivs och hur kvalitet integreras i projektarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i interna och externa kontaktytor
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av regulatoriska krav kopplat till flyg, försvarsindustri eller annan säkerhetskritisk verksamhet
Erfarenhet av utvecklingsprojekt i en teknisk miljö
Erfarenhet från försvarsindustri, flyg, teknisk eftermarknad eller annan regulatoriskt styrd verksamhet
Erfarenhet av eftermarknadsprojekt, underhåll eller operativ teknisk utrustningFör att trivas i rollen tror vi att du är kommunikativ, kontaktsökande och trygg i att samarbeta med många olika personer. Du har en god förmåga att samordna, driva frågor framåt och skapa struktur även när projekten innehåller flera kontaktytor och parallella aktiviteter. Vidare är du initiativtagande och ansvarstagande, med en förmåga att se både detaljer och helhet. Då rollen innebär internationella kontakter och nära samarbete med projektledning ser vi också att du är relationsskapande, tydlig och lösningsorienterad.
Om kundföretaget:
Här blir du en del av ett ledande teknikbolag som utvecklar avancerade lösningar för kunder inom bland annat försvarssektorn. Verksamheten präglas av hög teknisk komplexitet, internationella samarbeten och projekt med stor betydelse för både kunder och samhälle. I Göteborg finns en stark teknisk miljö där flera specialistfunktioner arbetar nära varandra för att utveckla, leverera och vidareutveckla avancerade system.
Om anställningen:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Hanna Andersson
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Väst Jobbnummer
9995786