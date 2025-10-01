Projektkoordinator till vårkund i Stockholm

Nuläge och uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektkoordinator som stöd till chef och projektledare genom att avlasta administrativa uppgifter, säkerställa ekonomisk uppföljning och samordna projekt.

Uppdragets innehåll

Planering & ekonomi

• Ta fram underlag för prognoser och budget, system PRIO och UBW

• Stödja produktions- och kostnadsuppföljning

• Sammanställa utfall, kostnad och prognoser

Stöd och samordning

• Stöd till chef och projektledare i projekt och produktion

• Bidra till informationsflöde internt och externt

Administrativ avlastning

• Stöd sammanställa rapporter och underlag

• Hantera dokumentation och rutiner

• Förbereda och följa upp möten

Kompetenser
SKA-krav

2 års erfarenhet av att ta fram underlag för prognoser och budget, system PRIO och UBW

2 års erfarenhet från liknande uppdrag

Konsulten SKA ha svenska som modersmål

BÖR-krav

Det är ett mycket stort plus om personen redan är inplacerad i säkklass 3

