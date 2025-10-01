Projektkoordinator till vårkund i Stockholm
Nuläge och uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en Projektkoordinator som stöd till chef och projektledare genom att avlasta administrativa uppgifter, säkerställa ekonomisk uppföljning och samordna projekt.
Uppdragets innehåll
Planering & ekonomi
• Ta fram underlag för prognoser och budget, system PRIO och UBW
• Stödja produktions- och kostnadsuppföljning
• Sammanställa utfall, kostnad och prognoser
Stöd och samordning
• Stöd till chef och projektledare i projekt och produktion
• Bidra till informationsflöde internt och externt
Administrativ avlastning
• Stöd sammanställa rapporter och underlag
• Hantera dokumentation och rutiner
• Förbereda och följa upp möten
SKA-krav
2 års erfarenhet av att ta fram underlag för prognoser och budget, system PRIO och UBW
2 års erfarenhet från liknande uppdrag
Konsulten SKA ha svenska som modersmål
BÖR-krav
Det är ett mycket stort plus om personen redan är inplacerad i säkklass 3
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
