Projektkoordinator till vår kund i Stockholm
2026-01-27
Är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att koordinera projekt i en dynamisk miljö?
Nu söker vi en Projektkoordinator till vår kund i city för ett tidsbegränsat konsultuppdrag på tre månader med start omgående.
Är du tillgänglig omgående och söker ett nytt uppdrag i början av januari? Vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om uppdraget
Som Projektkoordinator blir du en nyckelperson i kunduppdrag och arbetar nära seniora konsulter. Du ansvarar för att planera, koordinera och skapa struktur så att teamet kan leverera med kvalitet och tempo.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta med skriftligt material såsom offerter, presentationer och rapporter
Säkerställa korrekt dokumenthantering och uppdatering i interna system
Planera och boka möten, presentationer och interna arbetsmöten
Följa upp deadlines, material och leveranser
Vem söker vi?
Vi söker dig med några års erfarenhet av projektkoordinering, administration eller kundnära roller. Du är en van användare av Microsoft 365 och är duktig på det administrativa. Du är strukturerad, proaktiv och trivs i en miljö med högt tempo.
Mycket god förmåga att prioritera och skapa ordning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du har goda kunskaper i Microsoft 365 och är särskilt skicklig användare av Powerpoint och Word
God systemvana
Praktisk information
Uppdragets längd: 3 månader
Start: Omgående
Placering: Stockholm city
Omfattning: Heltid
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid i tre månader med start 12 januari. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund i Stockholm city.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi söker någon omgående och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
eller Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
