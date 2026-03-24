Projektkoordinator till Teknik- och Produktbolag!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-24
Är du en strukturerad och drivande koordinator med teknisk förståelse som vill skapa ordning och säkerställa effektivt genomförande i komplexa utvecklingsmiljöer? För vår kunds räkning söker vi nu en projektkoordinator som vill vara med och säkerställa att initiativ blir genomförbara, från planering till färdig leverans. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som projektkoordinator kommer du att ha en central funktion i att skapa struktur, transparens och framdrift i organisationens planering. Du ansvarar för att säkerställa att initiativ från intake-forum bryts ner, prioriteras och planeras på ett tydligt och genomförbart sätt för teamen. Arbetet innebär att du fungerar som en länk mellan planering och genomförande, där du säkerställer att rätt förutsättningar finns för att utvecklingsteamen ska kunna leverera effektivt. Med hjälp av verktyg som JIRA och Confluence ser du till att arbetet är tydligt definierat, realistiskt planerat och redo att tas vidare i organisationen.
Du kommer att arbeta nära tekniska projektledare, team leads och andra nyckelpersoner i tvärfunktionella miljöer, där ditt fokus ligger på koordinering, planeringsstruktur och uppföljning.
Du kommer till exempel att:
Koordinera initiativ från intake-forum och säkerställa att de planeras in korrekt i organisationen
Säkerställa att aktiviteter och planering är tydliga, realistiska och genomförbara
Följa upp att planerade initiativ är korrekt nedbrutna och redo att tas över av utvecklingsteam
Identifiera och hantera risker i planering och leverans i ett tidigt skede
Skapa och facilitera forum för effektiv planering och uppföljning
Samordna överlämningar mellan planering och utvecklingsteam
Säkerställa transparens i planeringen genom struktur i exempelvis JIRA
Arbeta nära tekniska projektledare och team leads för att skapa en hållbar planeringsprocess
VI SÖKER DIG SOM:Eftergymnasial utbildning inom teknik, IT, projektledning eller annan relevant inriktning
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet från arbete i komplexa utvecklings- eller projektmiljöer
Har erfarenhet av verktyg som JIRA och gärna Confluence
Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och har en stark förmåga att skapa ordning i komplex planering. Du är proaktiv, lösningsorienterad och tar initiativ för att driva arbetet framåt. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att samordna flera intressenter samt skapa tydlighet i organisationen. Genom att skapa struktur i planeringen och säkerställa rätt förutsättningar för teamen bidrar du direkt till kvalitativa leveranser i rätt tid.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Evelina Ogheden
Ansök genom att klicka på länken nedan eller skicka in din ansökan direkt. Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan annonsperioden löpt ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
