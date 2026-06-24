Projektkoordinator till Next Gen Construktion, en del av Part Group
Cesab Rekrytering AB / Administratörsjobb / Kalix Visa alla administratörsjobb i Kalix
2026-06-24
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cesab Rekrytering AB i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Next Gen Construction, en del av PART Group, växer och söker nu en Projektkoordinator – Bygg & Montage som vill vara med och bygga vidare på vår affär.
Vi är ett bolag med fokus på bygg- och montageprojekt där kvalitet, effektivitet och affärsmässighet står i centrum. Som del av PART Group har vi styrkan av en större koncern i ryggen – samtidigt som vi behåller det mindre bolagets flexibilitet, snabba beslut och entreprenörsanda.
Om rollen
Som projektkoordinator får du en central roll nära både projekt och affär. Du arbetar tillsammans med projektchef/försäljningschef och är med hela vägen – från första förfrågan till genomförande och uppföljning.
Rollen är bred och utvecklande med tydlig möjlighet att växa vidare inom projektledning och försäljning.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
• Hjälpa till att ta fram kalkyler och anbudsunderlag
• Arbeta med inköp och leverantörskontakter
• Stötta projekt i planering och genomförande
• Delta i anbuds- och offertarbete
• Följa upp kostnader och bidra till lönsamma affärer
• På sikt: delta i kunddialoger och försäljning
Viktiga egenskaper
• Strukturerad och noggrann
• Har driv och vill utvecklas
• Är affärsintresserad och gillar att ta ansvar
• Trivs i en roll där du får kombinera teknik, ekonomi och samarbete
Bakgrund
Du kan t.ex. ha:
• Erfarenhet från bygg, montage eller industri
• Jobbat med kalkyl, inköp eller projektstöd
• Teknisk utbildning (meriterande)
• Eller vara i början av karriären med rätt inställning
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett växande bolag
• Stor variation och möjlighet att påverka
• Korta beslutsvägar och nära till affären
• Utvecklingsmöjligheter inom både projekt och försäljning
• Tryggheten i att vara del av PART Group
Tjänsten ska tillsättas under hösten 2026.
Heltid, dagtid
Placeringsort: Kalix, Överkalix eller LuleåSå ansöker du
Låter det intressant? Hör av dig eller skicka in din ansökan – urval sker löpande.
Frågor om tjänsten, kontakta:
Rekryteringskonsult Maria Jonsson, maria.jonsson@cesab.se
Rekryteringskonsult Andrea Strömberg, andrea.stromberg@cesab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966582-2069551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Torggatan 4 (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Cesab Jobbnummer
9977821