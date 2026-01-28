Projektkoordinator till lokalförsörjningsenheten
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-01-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Norrköping
, Flen
, Örebro
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker projektkoordinator till lokalförsörjningsenheten i Norrköping.
Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor och varierande arbetsuppgifter.
Tillsammans med dina kollegor på Lokalförsörjningssektionen bidrar du till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för vår verksamhet. Sektionen består bland annat av tre projektenheter med olika lokaltyper som huvuduppdrag: administrativa lokaler (kontor), bostäder samt förvar. Vi är en organisation som uppmuntrar till initiativ, och där kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar är i fokus. Du bidrar med din kompetens och dina idéer och har samtidigt möjlighet att själv utvecklas.
Vad gör en projektkoordinator?
Som projektkoordinator arbetar du med att utveckla och förvalta vår projektprocess och systemstöd samt administrerar projektverktyget Antura för Lokalförsörjningssektionen. Rollen innefattar ett generellt koordinatorstöd till projektenheterna lokalförsörjningsenheten, förvarsförsörjningsenheten och bostadsförsörjningsenheten. Du ansvarar för att rutiner, styrande- och stödjande dokument är aktuella, introducerar och utbildar nya medarbetare och konsulter i systemen och projektprocessen, samt ansvarar för behörighetsbeställningar inom projektenheterna. Som projektkoordinator ansvarar du även för att följa upp och granska samtliga projekt utifrån månadsuppdateringar och säkerställer att projektägare informeras om förändringar. Du ansvarar även för inköp och avrop i inköpssystemet Proceedo kopplat till konsulter för projektenheterna.
Vem är du?
Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp inom område relevant för rollen, eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
- Kunskap inom LOU
- Erfarenhet av arbete i projektverktyg, exempelvis Antura
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av processutveckling
- Erfarenhet av arbete med upphandling inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av arbete i inköpssystemet Proceedo
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Norrköping
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.htmlPubliceringsdatum2026-01-28Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 februari. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Jan Karlsson 010-2036220 Jobbnummer
9709396