Projektkoordinator till Innovation och utvecklingsenhet, Ängelholms sjukhus
Region Skåne, Ängelholms sjukhus / Organisationsutvecklarjobb / Ängelholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ängelholm
2026-07-16
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Ängelholms sjukhus är beläget i det natursköna området vid Rönne å, med bara några minuters promenad till Ängelholms tågstation och centrum. Det finns goda pendlingsmöjligheter norr- och söderifrån, nära till E6 samt bra parkeringsmöjligheter på sjukhusområdet. Ängelholms sjukhus har det mindre sjukhusets fördelar vilket innebär korta beslutsvägar, ett närvarande ledarskap, effektiva enheter och hög flexibilitet.
Innovation och utvecklingsenheten (IoU) vid Ängelholms sjukhus har ett övergripande ansvar för sjukhusets innovations-, utvecklings- och digitaliseringsarbete. Vi driver ett flertal uppdrag och projekt med målet att främja en proaktiv, personcentrerad och sammanhållen vård där vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att göra det möjligt. Vårt arbete spänner från att stärka digiklinisk kompetens inom sjukhusets vårdprocesser till EU-finansierade samverkansprojekt och systeminnovation i samverkan med akademi och näringsliv, i både nationella och internationella sammanhang.
Vi är ett litet, tvärfunktionellt team med stora ambitioner och ett genuint engagemang för att förbättra vården. Nu söker vi en nyfiken och strukturerad projektkoordinator som vill vara kittet som håller ihop vår verksamhet och som vill utvecklas med oss!
Du kan följa våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som projektkoordinator hos oss har du en central och självständig roll i att bygga och upprätthålla de strukturer, system och rutiner som gör att enheten fungerar väl. Du är navet i vår löpande administration och uppföljning och bidrar med att tillgängliggöra teamets kapacitet så att vi kan leverera med hög kvalitet.
Du arbetar i nära samverkan med enhetschefen och hela teamet. Din roll är bred och rör sig mellan det administrativt detaljerade och det koordinerande och stödjande. Vid behov kan du också ta operativt projektledaransvar för avgränsade uppdrag.
I rollen ingår bland annat:
• Ärendehantering och löpande uppföljning av enhetens uppdrag.
• Sammanställning av underlag för enhetens månadsrapportering till sjukhusledningen.
• Ekonomiuppföljning och stöd till chefen i redovisning av projektmedel, inklusive externfinansierade och EU-finansierade projekt.
• Koordinering av interna möten, agendor och protokoll inklusive veckovisa teammöten.
• Säkerställa att enhetens stöddokument, mallar och processbeskrivningar är aktuella och tillgängliga.
• Administrativt stöd till projektledare och utvecklare i pågående uppdrag.
• Samordning av kommunikation och informationsflöden inom och mellan projekt.
• Planering och praktisk organisation av projektaktiviteter, workshops och piloter.
• Kontaktpunkt gentemot samarbetspartners inom hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och finansiärer.
• Framtagning av underlag till nya projektansökningar.
I rollen ingår också att bidra aktivt till ett engagerat och kompetent tvärfunktionellt team, där samverkan, lärande och kollegialt stöd står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete som projektkoordinator eller i motsvarande administrativ och koordinerande roll.
• God förmåga att skapa och upprätthålla strukturer, rutiner och uppföljningssystem.
• Van användare av digitala verktyg för ärendehantering, dokumentation och samarbete vi arbetar i Microsoft 365-miljö med bland annat SharePoint och Teams.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och projektredovisning, gärna inom offentligfinansierade eller EU-finansierade projekt.
• Erfarenhet av projektledning eller operativt uppdragsansvar.
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller offentlig sektor.
• Erfarenhet av samverkan med aktörer inom vård, forskning och/eller akademi.
• Erfarenhet av kommunikation och visualisering av resultat.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du trivs i sammanhang där det händer mycket och där din förmåga att skapa ordning och framdrift gör verklig skillnad. Du uppskattar att vara en del av ett engagerat team och delar vårt driv att förbättra vården för patienter, varje dag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Södra Vägen 4 (visa karta
)
262 81 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Enhetschef Innovation och utvecklingsenhet
Patrik Göransson patrik.goransson@skane.se 0725-99 97 41 Jobbnummer
10004623