Projektkoordinator till bolag inom IT/digitala möten
2025-11-05
Har du ett öga för struktur, bra på att bygga långsiktiga relationer och trivs i en kommunikativ roll där samarbete står i fokus? Vill du dessutom utvecklas vidare inom projektledning och administration? Då kan detta var jobbet för dig!
Vi är ett snabbt växande bolag inom IT och digitala mötesupplevelser som söker en projektkoordinator till vårt kundteam för leveranser. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
I rollen som projektkoordinator har du hand om planering och bokning av våra tekniker och programmerare som ska utföra installationer ute hos våra kunder. En viktig del för att lyckas i din roll är kontakten med kunden, att kontinuerligt kommunicera och hålla kunden uppdaterad på pågående aktiviteter och förändringar.
Du kommer också jobba nära våra projektledare där du tillsammans med projektledare kommer ansvara för inköp och orderläggning i enlighet med kundens beställning.
Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Boka installation med kund och tekniker samt informera tekniker vad som ska utföras på plats
Beställa och samordna leveranser i rätt tid
Stämma av projektets olika delar och se till att alla aktiviteter följs upp
Organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat
Ha möten med kunder för att följa upp beställningsunderlag och klargöra specifika krav för varje projekt
Deltaga på utbildningar från våra strategiska leverantörer och interna affärsområden
Följa upp och rapportera sina insatser mot uppsatta mål
Bevaka och verka för att vara sina kunders bästa leverantör
Vara ambassadör för bolagets varumärke och värderingar
Om dig
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet som projektkoordinator eller liknande administratörsroller. Då kunden är ett tillväxtbolag behöver du ha lätt för att lära, ha en stark egen drivkraft och en vilja att utvecklas. Till din hjälp har du ett erfaret och professionellt team och du rapporterar till Leveranschef.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom projektkoordinering/projektledning
Ha studerat projektledning/koordinering eller liknande på gymnasienivå
Tidigare erfarenhet i stödsystem för projekthantering är meriterande
Tidigare erfarenhet av budget- och kostnads/intäktsuppföljning
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Som person är du öppen och sätter laget före jaget samt är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Du vågar uttrycka dig och ta för dig i olika situationer, är självgående och har ett naturligt driv. Du är en skicklig administratör som gärna är med och driver förbättringsarbetet framåt.
Nyfiken på att veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader och för rätt person finns goda möjligheter till anställning hos kundföretaget. Start är så snart som möjligt men det viktigaste är att hitta rätt person.
I konsultvärlden går det ofta snabbt så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
Anställningsform: Heltid
Placeringsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
