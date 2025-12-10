Projektkoordinator med erfarenhet inom Finans och IT
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker nu en erfaren Projektkoordinator med erfarenhet inom Finans och IT hos vår kund
Vi söker en projektkoordinator med dokumenterad erfarenhet från uppdrag där Finans/Accounting och IT möts. Behovet gäller ett pågående strategiskt projekt inom Financial Services, där vi förändrar vårt arbetssätt för grupprapportering. Detta innebär både justeringar i våra IT-system/applikationer för koncernrapportering och förändringar i våra finansiella processer, både centralt på huvudkontoret och framför allt hur våra dotterbolag världen över rapporterar.
Projektet omfattar även hur rapporteringen förs vidare till koncernens kontor i München. Om uppdraget Koncernens finansiella tjänsteorganisation ansvarar för att tillhandahålla integrerade lösningar för finansiering, leasing och försäkring för samtliga varumärken inom koncernen. Som en del av koncernens fokus på effektiva och hållbara processer deltar organisationen i ett koncerngemensamt program som syftar till att införa en enhetlig lösning för finansiell rapportering och konsolidering.
I samband med utrullningen av lösningen i 67 marknader har vi identifierat ett behov av stärkt projektkapacitet. Vi söker därför en Projektkoordinator som ska stötta vår interna projektledare i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter Rollen innebär bland annat att:
Säkerställa projektadministration och löpande uppföljning av egna ansvarsområden. Stödja projektledaren inför och under PI-planningsessioner tillsammans med IT-organisationen. Skapa struktur, transparens och kommunikation inom hela projektet - både internt och mot berörda dotterbolag. Bidra till riskhantering, inklusive uppföljning och åtgärdsplanering. Kravprofil : Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom eller motsvarande utbildning inom Finance, Business Administration eller Engineering. Några års erfarenhet av projektkoordination inom Banking/Finance/Accounting i kombination med IT.
Plats & arbetssätt : Onsite i Södertälje Hybrid/Home office delvis möjligt Språk: Svenska och engelska, flytande i tal och skrift. Meriterande erfarenheter & kompetenser : Erfarenhet av projektkoordination i internationella miljöer. Bakgrund inom bank, finans eller redovisning i kombination med IT-relaterade projekt. Förmåga att arbeta i en internationell, dynamisk och föränderlig miljö. God kommunikations- och presentationsförmåga. Proaktiv, strukturerad, pålitlig och samarbetsorienterad.
Övrig information Möjlighet till förlängning: Ja Uppdragsperiod: 2026-01-12 - 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
