Projektkoordinator med ekonomifokus till samhällsviktig verksamhet
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag hos ledande organisationer i Sverige och säkerställer att våra konsulter får rätt förutsättningar att leverera resultat från dag ett. Hos oss får du nära stöd, snabba beslutsvägar och möjligheten att bidra i uppdrag som gör konkret nytta för samhället.Dina arbetsuppgifter
Stötta chef och projektledare med planering, koordinering och uppföljning i pågående projekt
Ta fram underlag för budget, prognoser och kostnadsuppföljning i PRIO och UBW
Sammanställa utfall och prognoser samt kvalitetssäkra ekonomiska rapporter
Samordna informationsflöde internt och externt och säkerställa tydlig kommunikation
Förbereda, dokumentera och följa upp möten, beslut och åtgärder
Strukturera projektets dokumentation, rutiner och rapporteringsunderlag
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram underlag för budget och prognoser i PRIO och UBW
Minst 2 års erfarenhet av liknande roll som projektkoordinator/administrativt projektstöd
Svenskt medborgarskap
Möjlighet att genomgå och bli godkänd i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Redan säkerhetsprövad och inplacerad i säkerhetsklass 3
Erfarenhet av arbete i statlig myndighet eller försvarsrelaterad verksamhet
Vana av struktur- och processarbete i projektmiljö med många intressenter
God förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för delområden och leda mindre samordningsinsatserSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Projektkoordinator med ekonomifokus till samhällsviktig verksamhet (13093)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9534240