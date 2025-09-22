Projektkoordinator Kvarken Film Hub, Film i Västerbotten, Umeå
2025-09-22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Film i Västerbotten arbetar med att utveckla filmlivet i Västerbotten. Som en del av Region Västerbottens kulturverksamhet främjar vi filmkulturen i länet.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete för dig som är engagerad och vill utveckla Västerbottens filmliv. Du blir en del av ett team som brinner för film och får möjlighet att påverka samt utveckla Västerbotten och Kvarkenregionens filmbransch.
Du får arbeta nära både lokala och internationella aktörer, vilket också medför vissa resor inom projektområdet.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I din roll som projektkoordinator kommer du att arbeta med EU-projektet Kvarken Film Hub. Projektets syfte är stärka filmbranschen i samarbete mellan Västerbotten och Österbotten.
Som projektkoordinator ansvarar du för att driva och samordna projektets olika delar, vilket främst innefattar:
* Nätverksbyggande och mötesplatser
* Planera och genomföra mötesplatser för filmbranschen, inklusive aktiviteter vid Umeå Filmfestival och Ostrobothnia Film Fest.
* Utbildningsinsatser
* Kartlägga kompetensbehov och samordna behovsanpassade kurser och workshops.
* Informera om projektets verksamhet
* Producera text- och bildmaterial som informerar om projektet och marknadsför dess aktiviteter.
Du kommer att samverka med filmaktörer, utbildningsinstitutioner, festivaler och finansiärer i både Sverige och Finland. I rollen som projektkoordinator ingår att arbeta med projektplanering, budget, rapportering och uppföljning. I tjänsten ingår det också att du representerar Kvarken Film Hub i nationella och internationella sammanhang.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning inom film, kultur eller media. Alternativt motsvarande dokumenterad yrkeserfarenhet inom något av nämnda områden.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda eller koordinera projekt, arrangemang eller produktion inom film, kultur eller media. Vi ser gärna att du har branschkunskaper inom film och rörlig bild.
Erfarenhet av arbete med filmfestivaler, filmproduktion eller regionalt utvecklingsarbete inom film är meriterande, likaså utbildningsinsatser inom kultur eller media.
Du förmedlar budskap tydligt via tal och skrift på både svenska och engelska. Du ska ha förmåga att både självständigt och i samarbete med andra driva flera olika processer framåt. Du har organisationsförmåga och kan både planera, genomföra och rapportera de aktiviteter du ansvar för.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Regional utvecklingsförvaltning Kontakt
Verksamhetschef
Fredric Larsson fredric.larsson@regionvasterbotten.se 070-636 32 86 Jobbnummer
9519021