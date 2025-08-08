Projektkoordinator i ett byggföretag
Toppreno AB / Byggjobb / Täby
2025-08-08
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Om jobbet
Vi söker dig som är i början av din karriär och gillar att ha flera bollar i luften. I rollen ligger ditt fokus på att avlasta VD i det dagliga arbetet samt att vara behjälplig med administration, projektkoordinering och kundkontakter . Här får du utrymme för kreativt arbete samt en hel del sociala möten med kunder, partners och andra intressenter. Start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för tjänsten är ständigt varierande och passar perfekt för den som gillar att testa på nya saker. Du kommer att sköta allt ifrån att skapa inlägg till sociala medier, uppdatera hemsidan, kontakta nya och befintliga kunder, assistera vid kundmöten och att skapa relevanta mallar och dokument. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat:
Kalenderadministration och möteskoordinering
Generell kontorsadministration
Support i interna och externa projekt
Skapa enklare ritningar och sammanställa underlag
Assistera vid kundmöten
Mötesförberedelser och skapande av presentationsmaterial
Värna om befintliga kunder
Ansvar för inköp och ha dialog med leverantörer
Skapa innehåll till sociala medier
Mejlutskick
Vi söker dig som...
Har god systemvana i Microsoft Office
Har god systemvana i Google Workspace
Är strukturerad och organiserad
Uttrycker sig obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Som person är du driven, självgående och prestigelös i ditt arbete. Vidare ser vi gärna att du är social och är bra på att vårda och utveckla kundkontakter. Du gillar när det händer saker och uppskattar en varierande vardag.
Om bolaget
Toppreno är en etablerad bygg- och renoveringsfirma med säte i Täby. Med över 15 års erfarenhet har vi goda kunskaper inom flera byggområden och klassas därför som en totalentreprenad. Vi vänder oss till privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt företag och hjälper dem med sina önskemål. Vi befinner oss nu i en spännande tillväxtfas och söker därav en driven kollega som vill jobba med administration och ad hoc-uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-23
E-post: mike@toppreno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toppreno AB
(org.nr 556864-3315)
Propellervägen 4B (visa karta
)
183 62 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
